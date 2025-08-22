Rätsel um Stromausfall in Marktoberdorf: Was hat zur Störung geführt?

Ein großflächiger Stromausfall hat am Donnerstagabend viele Haushalte in Marktoberdorf getroffen. Gegen 19 Uhr fiel in Teilen der Stadt - unter anderem in Marktoberdorf-Nord, Gschlatt, Bertoldshofen und Kohlhunden - die Stromversorgung aus. Allein beim Informationsportal des Netzbetreibers LEW gingen 175 Störungsmeldungen ein. „Ganze Straße ohne Strom“, meldete etwa ein Nutzer aus der Meichelbeckstraße. Wie LEW am Freitagmorgen jedoch mitteilte, lag die Störung gar nicht bei LEW. „Es handelte sich um ein VWEW-internes Problem“, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit.

