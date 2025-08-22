Icon Menü
Was war der Grund für den Stromausfall in Marktoberdorf?

Marktoberdorf

Rätsel um Stromausfall in Marktoberdorf: Was hat zur Störung geführt?

Auch einen Tag später ist unklar, warum Teile der Stadt im Dunkeln lagen. Dabei waren viele Haushalte und das Gulielminetti-Seniorenwohnheim betroffen.
Von Stefanie Gronostay
    In Marktoberdorf fiel am Donnerstagabend großflächig der Strom aus.
    In Marktoberdorf fiel am Donnerstagabend großflächig der Strom aus. Foto: Jessica Lichetzki/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

    Ein großflächiger Stromausfall hat am Donnerstagabend viele Haushalte in Marktoberdorf getroffen. Gegen 19 Uhr fiel in Teilen der Stadt - unter anderem in Marktoberdorf-Nord, Gschlatt, Bertoldshofen und Kohlhunden - die Stromversorgung aus. Allein beim Informationsportal des Netzbetreibers LEW gingen 175 Störungsmeldungen ein. „Ganze Straße ohne Strom“, meldete etwa ein Nutzer aus der Meichelbeckstraße. Wie LEW am Freitagmorgen jedoch mitteilte, lag die Störung gar nicht bei LEW. „Es handelte sich um ein VWEW-internes Problem“, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit.

