So wild wurde beim Weiberfasching in Marktoberdorf gefeiert

Ob Hexen, Minions oder Schaumbäder - beim Weiberfasching im Ostallgäu war der Kreativität der Kostüme keine Grenze gesetzt. In vielen Gemeinden herrschte ausgelassene Stimmung. Faschingsbegeisterte in allerlei Verkleidungen zogen durch die Straßen. Auch in Marktoberdorf war einiges geboten: Konfetti und Luftschlangen schmückten beispielsweise das Café Greinwald. Max Kinker sorgte dort auch dieses Jahr mit Live-Musik für eine gefüllte Tanzfläche, auf der eine Gruppe Waldelfen das Tanzbein schwang.

