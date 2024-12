Kindern eine Freude machen: Kinderbrücke und Jobcenter helfen Bürgergeld-Beziehern

Das Glöckchen klingelt, die Kinder stürmen ins Zimmer. Sie staunen über die Geschenke unter dem Christbaum und die Eltern freuen sich, ihren Nachwuchs glücklich zu sehen. So sieht ein Heiligabend wie im Bilderbuch aus. Leider ist das aber nicht allen Familien vergönnt: Manche haben nicht die finanziellen Mittel, um ihre Kinder groß zu beschenken. „Viel Spielraum ist beim Bürgergeld nicht da“, sagt Franziska Albrecht, Leiterin des Jobcenters in Marktoberdorf. Doch die Kinder sollen nicht leer ausgehen. Deshalb organisiert das Jobcenter Ostallgäu gemeinsam mit der Kinderbrücke Allgäu eine besondere Aktion: Sie verschenken Gutscheine an Bürgergeld-Bezieher, damit sie ihrem Nachwuchs Geschenke kaufen können.

