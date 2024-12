Schritt für Schritt umweltfreundlicher: Welche Rolle ein E-Traktor spielt

Am Bauhof in Marktoberdorf wird immer mehr versucht, die Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen anzutreiben. Jüngstes Beispiel ist der neue E-Traktor von Fendt. Bei schweren Maschinen stößt der gute Wille allerdings an Grenzen.

Foto: Heinz Budjarek/Archiv)/Fendt