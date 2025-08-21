Festspielhaus Neuschwanstein, Musikakademie und CO.: Wie viel kostet Kultur im Ostallgäu?

Festspielhaus Neuschwanstein

: Das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen ist eine der größten Musicalbühnen Europas und - wie Theaterleiter Benjamin Sahler berichtete - das zweit meist besuchte Theater in ganz Bayern. Allein 2024 verzeichnete das Festspielhaus mit Produktionen wie Ludwig

, Zeppelin und die Päpstin 148.000 Besucherinnen und Besucher. Das Festspielhaus möchte Musicals leben, die viel mehr als Unterhaltung sind, wie Sahler sagte. „Sie regen zum Nachdenken an.“ Und für diese Arbeit gibt es Förderungen, „für die wir sehr dankbar sind“, sagte Sahler. Das Haus erhält im Jahr insgesamt 1 Million Euro Zuschuss: 150.000 Euro kommen vom Landkreis Ostallgäu, 600.000 Euro vom Freistaat, 150.000 Euro vom Bezirk Schwaben und 50.000 Euro von der Stadt Füssen. Das sind sechs Euro Zuschuss pro Besucherplatz. Trotz der finanziellen Förderung bringt der Kulturbetrieb seine Herausforderungen mit sich, wie Sahler berichtete. Allein die Sanierung der Kühlanlage könne schon mal 150.000 Euro kosten. „Das können wir als Kulturbetrieb gar nicht erwirtschaften.“