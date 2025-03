Herzinfarkt, Schlaganfall und mehr: Wie schnell können Retter Leben retten?

Die Qualität der medizinischen Notfallversorgung hat sich in Marktoberdorf und Umgebung im vergangenen Jahrzehnt verbessert. Dies hänge vor allem damit zusammen, dass der Notarzt-Standort Marktoberdorf rund um die Uhr besetzt ist, sagt Dr. Philipp Zimmermann, Chefarzt der Notaufnahmen der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Dazu kommt: Das Netz der Ersthelfer ist in der Region sehr viel engmaschiger geworden. Etwa mit den First Respondern in Lengenwang/Seeg, Marktoberdorf und Görisried oder durch die Eröffnung von Rettungswachen in Bidingen oder Kraftisried. „Im Notfall sind Retter schnell vor Ort“, sagt Zimmermann.

