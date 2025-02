„Gibt‘s denn woanders keinen Wind?“: Bidingen fühlt sich von Windrädern umzingelt

Ein brisantes Thema scheinen nach wie vor die Windkraftanlagen zu sein, die im gesamten Allgäu mehr werden sollen. So ging es auch in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in Bidingen erneut um die Windkraft. Dieser Tagesordnungspunkt nahm viel Zeit in Anspruch. „Das Thema ist auch für uns sehr wichtig“, sagte Bürgermeister Martin Franz.

Gemeinden müssen neue Anforderungen erfüllen

Da es beim Bau von Windkraftanlagen in Bayern die 10 H-Regelung nicht mehr gibt, sind neue Anforderungen an Gemeinden und Städte zugekommen. Der Regionale Planungsverband Allgäu hat inzwischen die möglichen Vorranggebiete für eventuelle Windkraftanlagen (WKA) ermittelt und gibt dies an die Kommunen weiter. Auch das „Wind an Land-Gesetz“ fordert die Gemeinden und Städte auf, geeignete Flächen zur Verfügung zu stellen.

Planungsverband stellt Kriterien auf

Vor zwei Jahren stellte auch der Planungsverband Allgäu einen Kriterienkatalog auf, wie die Abstände der Wohnbebauungen in Gemeinden (800 Meter), in Weilern und Einzelhöfen (600 Meter), zu Straßen (200 Meter) und zu Hochspannungsleitungen (100 Meter) sein müssen. Wasserschutzgebiete, Biotope und FFH-Gebiete (Flora, Fauna, Habitat) werden großzügig umgangen. Es geht auch um das Windaufkommen (“Windhöffigkeit“) in circa 160 Meter Höhe.

Ein Planungsbüro hat sich das Bidinger Gemeindegebiet in puncto Windkraft-Vorranggebiete vorgenommen, das nach den Worten von Bürgermeister Franz Martin schon fast eine „Umzingelungswirkung“ hat. So versucht die Gemeinde, wenigstens nach Süden etwas „Luft zu bekommen“, um auch von der hohen Prozentzahl (20) wegzukommen. Die Gemeinderäte hoffen auch auf ein Entgegenkommen des Planungsverbandes bei der Abstandsregelung.

In Richtung Kempten und Bodensee gibt es kaum Windräder

Einem Ratsmitglied fiel auf, dass in den Gebieten in Richtung Kempten und Bodensee kaum Windkraftanlagen vorgesehen sind. „Gibt’s woanders keinen Wind?“, meinte der Gemeinderat. Der Bürgermeister gibt die Stellungnahmen für die Vorranggebieter weiter an den regionalen Planungsverband.

Schnell durchliefen dagegen die beiden Bauanträge zu Beginn die Sitzung. So erhielt die Nutzungsänderung eines ehemaligen Betriebsleiterwohnhauses zu einem Einfamilienhaus das einstimmige gemeindliche Einvernehmen, hier handelte es sich nur um eine Umwidmung des Gebäudes.

Neue Beiträge für den Kindergarten

Anschließend informierte das Gemeindeoberhaupt über die zukünftigen Elternbeiträge der Kindergärten. Nachdem die Gemeinde nicht der Träger der Einrichtungen ist, sondern die Kirche, kam der Vorschlag vom Bistum in Augsburg. Ab 1. September 2025 gibt es eine Erhöhung von fünf Prozent für die Kindergärten (ab drei Jahren) und Kinderkrippe (bis 3 Jahre). In der Stellungnahme des Trägers stand unter anderem, dass die laufenden Kosten sich steigerten und damit auch in Zukunft eine hohe Qualität gesichert wird.

Dem stimmten auch die Gemeinderäte zu, die allein auf die gestiegenen Personalkosten und die Inflationsrate hinwiesen. Zweiter Bürgermeister Martin Epp wies auf den staatlichen Zuschuss von 100 Euro für Kindergarten hin, für Kinder in der Krippe wird in Ausnahmefällen ebenfalls der Zuschuss gewährt. Danach wurde für den Vorschlag des Trägers einstimmig abgestimmt.

Gemeinde erwirtschaftet einen Überschuss

Schon fast zur Nebensache in der Sitzung wurde der Jahresüberschuss der Gemeinde Bidingen (zwei Gaststätten, PV-Anlagen, Windräder und Wasserversorgung) aus Betrieben gewerblicher Art für 2024. Der Gewinn wird wie in den vergangenen Jahren stehen gelassen - um in den jeweiligen gemeindlichen Betrieben weiter investieren zu können.