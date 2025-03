„Nicht einverstanden“: Unterthingau wehrt sich gegen Vorschlag für Windrad-Standorte

„Wir sind mit diesem Vorschlag nicht einverstanden und nicht bereit, das so stehenzulassen.“ Bürgermeister Bernhard Dolp brachte es auf den Punkt. Die Fortschreibung des Teilfachkapitels „Nutzung der Windenergie“ im Regionalplan Allgäu kam im Marktrat nicht gut an. Anhand von diversen Kriterien hat der Planungsverband Allgäu Vorranggebiete für den Bau von Windrädern ausgewiesen. Unterthingau sei darin eine der Gemeinden mit enormem Flächenanteil, sagte Dolp. Vier Gebiete im Gemeindegebiet sind vorgesehen. Das Thema wurde bereits ausführlich in einer nicht öffentlichen Sitzung beraten – mit dem Entschluss, eine ablehnende Stellungnahme zu zwei Vorranggebieten durch eine Rechtsanwaltskanzlei erstellen zu lassen.

