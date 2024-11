Winterdienst in Marktoberdorf: Wie die Stadt mobil bleibt

Wenn im Fernsehen oder Radio die Nachrichten laufen, ist er am Ende der Sendung besonders aufmerksam: Wenn der Wetterbericht läuft. Auch im Internet gilt sein Interesse in diesen Tagen der Vorhersagen. Denn Thomas Follner ist als Leiter des Marktoberdorfer Bauhofs dafür zuständig, dass auch im Winter der Verkehr rollt, Autos nicht im Graben liegen und Radfahrer sich nicht die Knochen brechen. Und so weiß er: „Mittwoch wird’s kalt.“

Andreas Filke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis