Weniger Steuern: Die Wirtschaftskrise ist in Marktoberdorf angekommen

Mathematik lag ihm bereits in der Schulzeit. Und von geschichtlich bedeutenden Ereignissen weiß er, in welchem Jahr sie stattgefunden haben. Da geht ihm schier das Herz auf. Auch viele Telefonnummern hat er sofort präsent. Zahlen sind die Welt von Wolfgang Guggenmos. Kein Wunder, dass sie sein gesamtes Berufsleben bestimmen. Erst als Kämmerer in Unterthingau, seit 1995 bei der Stadt Marktoberdorf. Als solcher arbeitet er wieder am Haushalt. Trockene Materie? Von wegen. „Jedes Jahr ist etwas Neues, was Spannendes. Wenn ich anfange, weiß ich nie, was rauskommt.“

