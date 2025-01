Diese Tradition pflegt ein Ostallgäuer Männerchor seit über 100 Jahren

Es ist seit über einhundert Jahren Tradition, dass der Männergesangsverein „Liederkranz“ aus Obergünzburg am zweiten Weihnachtsfeiertag in der St. Martinskirche den Festgottesdienst gestaltet und in der Weihnachts-Oktav auch in einer Gastkirche zum Festgottesdienst singt. Im Zuge der Neugründung der Pfarreiengemeinschaft Obergünzburg war der Liederkranz zu Gast in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Hopferbach.

Das hatte der Liederkranz Obergünzburg musikalisch zu bieten

Den gut besuchten Gottesdienst „Zum Fest der Heiligen Familie“ zelebrierte Pater Janosch, der in seiner Predigt auf das Sonntags-Evangelium einging und von Liebe in der Gemeinschaft - in der christlichen Familie sprach, in der Zusammenhalt, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen, die christliche Erziehung der Kinder und das Gebet der Grundstock sind und den sicheren Bestand einer „heilen Familie“ bedeuten. Die Liebe in der Gemeinschaft sei als ein Geschenk Gottes zu bewerten.

Die tiefgründigen Texte der unter Leitung von Sonja Weinbrenner vom Männergesangsverein Liederkranz vorgetragenen Weihnachtslieder sprachen ebenfalls von der Liebe, die die Hirten in der „Heiligen Nacht“ spüren durften, wobei unter anderem der Text und die rührende Melodie des Vortrags zum Sanctus „In stiller Nacht-in einem Stall“ (Text und Melodie von Max Kolb) die Blicke der Gottesdienstbesucher auf die ausgestellte Weihnachtskrippe gelenkt haben dürfte.

Das eindrucksvoll vorgetragene Lied „Jerusalem“ für Bariton-Solo, vorgetragen von Helmut Haggenmiller, Chor und Orgel (Sonja Weinbrenner) komponiert von Stephan Adams und Fritz Ihlau bildete den Abschluss des feierlichen Gottesdienstes am Fest der „Heiligen Familie“ in St. Bartholomäus in Hopferbach.