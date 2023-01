Alle Verteidigungsministerinnen und -minister Deutschlands seit 1955

Die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist zurückgetreten. Nun beginnt die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Doch wer hatte das Amt bereits inne? Eine Liste aller Verteidigungsministerinnen und -minister Deutschlands seit 1955.

16.01.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Mit Beginn der Amtszeit der Ampelkoalition stand Christine Lambrecht ( SPD) an der Spitze des Verteidigungsministerium. Nach viel Kritik hat sie nun Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) um die Entlassung aus dem Dienst gebeten.

Auch ihre Vorgängerinnen und Vorgänger blieben häufig nicht die gesamte Regierungsdauer im Amt. Bereits der erste Verteidigungsminister Deutschlands, Theodor Blank ( CDU), erklärte nach nur einem Jahr Amtszeit seinen Rücktritt. Und auch Lambrechts direkte Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) blieb nur zwei Jahre im Amt.

Zwölf der insgesamt 19 bisherigen Verteidigungsministerinnen und -minister kamen aus der Union. Die SPD stellte lediglich sieben der Ministerinnen und Minister.

Wen der Bundeskanzler nun an der Spitze des Verteidigungsministeriums einsetzen will, ist noch nicht klar. Zu Zeiten der Regierungsbildung versprach er Geschlechterparität - also ein ausgeglichenes Verhältnis von weiblichen und männlichen Führungsrollen in den Ministerien. Aus diesem Grund wird erwartet, dass Scholz wieder eine Frau als Bundesverteidigungsministerin einsetzen wird.

Alle Verteidigungsministerinnen und -minister seit 1955

2021 bis 2023: Christine Lambrecht (SPD)

2019 bis 2021: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

2013 bis 2019: Ursula von der Leyen (CDU)

2011 bis 2013: Thomas de Maizière (CDU)

2009 bis 2011: Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg (CSU)

2005 bis 2009: Franz Josef Jung (CDU)

2002 bis 2005: Peter Struck (SPD)

1998 bis 2002: Rudolf Scharping (SPD)

1992 bis 1998: Volker Rühe (CDU)

1989 bis 1992: GerhardStoltenberg (CDU)

1988 bis 1989: Rupert Scholz (CDU)

1982 bis 1988: Manfred Wörner (CDU)

1978 bis 1982: Hans Apel (SPD)

1972 bis 1978: Georg Leber (SPD)

1969 bis 1972: Helmut Schmidt (SPD)

1966 bis 1969: Gerhard Schröder (SPD)

1963 bis 1966: Kai-Uwe von Hassel (CDU)

1956 bis 1962: Franz Josef Strauß (CSU)

1955 bis 1956: Theodor Blank (CDU)

