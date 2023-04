Amazon-Bestellung verbergen? Wir erklären, wie es funktioniert

Eine Bestellung bei dem Online-Versandriesen Amazon lässt sich rückwirkend aus der Übersicht verbannen. Wir erklären, wie man Käufe im Nachhinein verbergen kann.

14.04.2023 | Stand: 05:53 Uhr

Bei Amazon lässt sich eine Bestellung im Nachhinein verbergen. Das könnte aus zweierlei Gesichtspunkten der Wunsch sein: Es handelt sich um ein Geschenk, das eine andere Person nicht sehen soll. Oder aber die Amazon-Bestellung ist anderweitig pikant und deswegen besteht der Drang, sie aus der Übersicht zu entfernen. Ist es auch möglich, eine Amazon-Bestellung zu löschen? Nein. Denn zumindest in der Bestellübersicht des amerikanischen Online-Versandriesen wird sie immer auftauchen. Oder gibt es noch einen Rettungsanker?

Der Hoffnungsschimmer lautet Archivierung. Damit lässt sich eine bestimmte Bestellung nämlich sehr wohl aus der Auflistung der getätigten Einkäufe verbannen. Wir erklären, wie das funktioniert.

Amazon-Bestellung verbergen? Der Schlüssel heißt Archivierung

Die beste und einzige Lösung, die Amazon hierfür anbietet, heißt "Bestellung archivieren". In wenigen Schritten lässt sich eine gewünschte Bestellung so in der Bestellübersicht verbergen. Und so funktioniert es:

Bei Amazon einloggen und auf den Bereich "Warenrücksendungen und Bestellungen" klicken. Dort tauchen sämtliche, getätigten Bestellungen in einer Übersicht auf. Eine bestimmte Bestellung soll verschwinden? Sie kann entweder über Scrollen der Zeitleiste gesucht werden, oder aber im dafür vorgesehenen Suchfeld. Ist sie gefunden, befindet sich am unteren Ende das Feld "Bestellung archivieren". Beim Klicken darauf öffnet sich ein Fenster, auf dem die Eingabe bestätigt werden muss. Ist das geschehen, verschwindet der Kauf aus der gängigen Bestellübersicht.

Archivierte Amazon-Bestellungen sind nach wie vor auffindbar

Allerdings gibt es Fälle, in denen sich mehrere Personen das gleiche Amazon-Konto teilen. In diesem Fall sollte erwähnt werden: Wenn eine Bestellung per Archivierung verborgen wird, ist sie nicht endgültig weg. Wenn bei Amazon auf den Bereich "Mein Konto" geklickt wird, tauchen verschiedene Abschnitte auf. Im Bereich "Bestell- und Shopping-Einstellungen" ist dann auch ein Link für "Archivierte Bestellungen" zu finden. Dort gelangt man dann zu der oder den verborgenen Bestellungen und kann die Archivierung auf Wunsch wieder aufheben.

Wie heise.de schildert, konnte die Funktion "Bestellung archivieren" im Jahr 2022 übrigens nicht mit der Amazon-App durchgeführt werden. Sollte das in der Praxis weiterhin der Fall sein, gibt es eine Lösung: Auf dem Smartphone kann die Archivierung ebenfalls über den Browser durchgeführt werden. Wird nach dem Abspeichern die App geöffnet, bleibt die Bestellung verborgen und ist in die Archivierungen gewandert.