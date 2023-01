Andrea Berg im Porträt: Mit 70 Tieren ist noch lange nicht Schluss

Andrea Berg zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Musikerinnen. Mittlerweile blickt die Schlagerikone auf eine lange Laufbahn zurück – und hat sogar ein Hotel. Hier lesen Sie alles über ihre Lieder, Konzerte und wie sie privat tickt.

31.01.2023 | Stand: 16:13 Uhr

"Die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich wirklich fühle, zeig‘ ich nicht." Mit diesen Zeilen traf Andrea Berg 1995 voll ins Schwarze: Es folgen 15 weitere Studioalben, zahlreiche Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nun kann die Schlagersängerin auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken.

Alter, Vermögen, Geburtstag: Die wichtigsten Infos zu Andrea Berg

Beruf: Schlagersängerin, ehemals als Arzthelferin tätig

Schlagersängerin, ehemals als Arzthelferin tätig Bürgerlicher Name: geboren Andrea Zellen, jetzt Andrea Ferber

geboren Andrea Zellen, jetzt Andrea Ferber Alter: 57

57 Geburtstag: 28.01.1966 in Krefeld

28.01.1966 in Krefeld Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Kinder: Tochter (geboren 1998), Stiefsohn

Tochter (geboren 1998), Stiefsohn Ehemann: Unternehmer und Hotelier Ulrich Ferber seit 2007

Unternehmer und Hotelier Ulrich Ferber seit 2007 Geschätztes Vermögen: 30 Millionen Euro

30 Millionen Euro Wohnort: Aspach bei Stuttgart

Aspach bei Stuttgart Hotel: Sonnenhof in Aspach



Andrea Berg über ihr Bühnenjubiläum: "Ich würd’s wieder tun"

Auf die Frage einer Schweizer Moderatorin, ob nach 30 Jahren nun Schluss sei, hat Andrea Berg eine eindeutige Antwort: "Ich arbeite jetzt schon am 40-jährigen Jubiläum." Überhaupt wirkt Berg im Interview mit dem Schweizer Rundfunk sehr zufrieden mit ihrer Karriere. "Eigentlich ist jetzt die beste Zeit." Genau deswegen trägt ihr Jubiläumsalbum wohl auch den Titel "Ich würd’s wieder tun". Bei der großen Jubiläumsshow in ihrer Wahlheimat Aspach bei Stuttgart stehen neben Andrea Berg noch nationale und internationale Stars auf der Bühne: In eigens geschriebenen Duetten singt Berg unter anderem mit Semino Rossi, Kerstin Ott, Beatrice Egli, Johnny Logan und DJ BoBo. Das bunte Programm moderiert Giovanni Zarrella. Nicht nur die knapp 17.000 Fans vor Ort können die Show genießen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz fesselt Andrea Berg zur Prime Time 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen.

Unvergleichliche Karriere: So schaffte Andrea Berg den Aufstieg in den Schlagerhimmel

Am 28. Januar 1966 wird die spätere Schlagersängerin in Krefeld geboren. Andrea Zellen, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, wird nach der Schule gelernte Arzthelferin. Neben der Arbeit zieht es Berg auf die Bühne: Sie tanzt als Funkenmariechen bei der Krefelder Prinzengarde. Mit einer Band tritt sie damals auf Festen und Veranstaltungen in der Region auf, bis sie 1992 mit Eugen Römer ihr Debütalbum aufnimmt. "Du bist frei" wird über 500.000 Mal verkauft und mit Platin ausgezeichnet. Es folgen Tourneen durch Deutschland und weitere Studioalben produziert von Eugen Römer. Aus dem zweiten Album "Gefühle" stammt auch einer ihrer größten Hits: "Die Gefühle haben Schweigepflicht". Erst nach der Geburt ihrer Tochter 1998 hängt Andrea Berg ihren Job als Arzthelferin an den Nagel und widmet sich hauptberuflich dem Schlager. Im Oktober 2000 ist Berg mittlerweile vollends in der deutschen Schlagerwelt angekommen, sodass "ANDREA BERG" als Wortmarke eingetragen wird.

Wer Andrea Berg 2001 noch nicht kannte, kommt nach "Du hast mich tausendmal betrogen" nicht mehr an ihr vorbei. Der Song schafft es 2007 sogar auf Platz zwei der GEMA-Top-Ten international, womit er zu am häufigsten gespielten Liedern im Hörfunk zählt. In den Jahren 2003 bis 2011 gewinnt Berg mehrere Echos. 2010 trennt sich die Musikerin von ihrem bisherigen Produzenten Eugen Römer– sie holt sich Dieter Bohlen ins Team.

Die bekanntesten Lieder von Andrea Berg

1993: "Kilimandscharo"

1996: "Die Gefühle haben Schweigepflicht"

2001: "Du hast mich tausendmal belogen"

2010: "Ich liebe das Leben"

2010: "Du kannst nicht mal richtig lügen"

2013: "Das Gefühl"

Andrea Berg und Dieter Bohlen: "Im Studio ist er ein einfühlsamer Mensch"

Der ehemalige Modern Talking Sänger ist in der öffentlichen Wahrnehmung umstritten. Nicht selten wird Andrea Berg gefragt, warum sie mit Dieter Bohlen zusammenarbeitet. "Dieter ist ein Mensch, der wie ein Löwe für seine Sache kämpft. Da kann er auch schon mal böse werden. Aber im Studio ist er ein einfühlsamer Mensch, der Emotionen aus einem Künstler herauskitzeln kann." So erklärt Berg ihre Zusammenarbeit mit Bohlen am 14. Studioalbum "Schwerelos" in der HNA. Es folgt noch ein weiteres Album mit Bohlen, danach produziert er nur noch einige Songs für Berg.

Im April 2019 kommt das 16. Studioalbum "Mosaik" – hiermit erreicht Andrea Berg in den D-A-CH-Ländern allesamt Platz eins der Charts. Zum 30-jährigen Jubiläum schaut Berg auf ihre Karriere zurück und sagt: ""Ich würd´s wieder tun"war meine wichtigste Textzeile in den vergangenen 30 Jahren – und sie sagt alles aus. Es ist viel mehr als die Retrospektive auf 30 Jahre Bühne, es ist vor allem 30 Jahre Leben.“ So erklärt die Schlagerikone auch den Titel ihres Studioalbums im Interview mitEcho24.

Andrea Berg: Das ist ihr Erfolgsgeheimnis

Andrea Berg ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der deutschen Chart-Geschichte. Jahrelang schaffen es ihre Lieder immer wieder an die Spitze der Charts, ihre Konzerte füllen Stadien. Wenn man sie nach dem Geheimnis ihres Erfolgs fragt, dann denkt Berg aber nicht in erster Linie an sich und ihr Talent. "Ich glaube, dass ich mit den richtigen Menschen zu tun habe. Dass ich ein Team um mich habe, dass mich trägt und so nimmt, wie ich bin", erklärt die Berufsmusikerin im Schweizer Rundfunk.

Andrea Berg: Alle Nummer eins Alben auf CD

2003: "Machtlos" – mit Dreifachgold ausgezeichnet

2004: "Du" – mit Dreifachgold ausgezeichnet

2006: "Splitternackt" – mit Fünffachgold ausgezeichnet

2009: "Zwischen Himmel & Erde" – mit Dreifachplatin ausgezeichnet

2010: "Schwerelos" – mit Fünffachplatin ausgezeichnet

2011: "Abenteuer" – mit Fünffachplatin ausgezeichnet

2013: "Atlantis" – mit Fünffachgold ausgezeichnet

2016: "Seelenleben" – mit Fünffachgold ausgezeichnet

2017: "25 Jahre Abenteuer Leben" – mit Platin ausgezeichnet

2019: "Mosaik" – mit Platin ausgezeichnet

2022: "Ich würd’s wieder tun"



Hotel und Bauernhof: So lebt Andrea Berg

Während einer Show trägt Andrea Berg häufig fünf oder sechs verschiedene Outfits – zu Hause bevorzugt sie aber eher praktische Kleidung. Kein Wunder, wenn man bedenkt, um wie viele Tiere sie sich täglich kümmert: 70 Tiere hält sie auf ihrem Hof, unter anderem Pferde und Alpakas. Das Musikvideo zum Song Mamatschi wird auf ihrem eigenen Hof gedreht und zeigt ganz private Einblicke des Rückzugsorts der Schlagersängerin. Gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich Ferber leitet sie das angrenzende Hotel Sonnenhof im beschaulichen Ort Aspach bei Stuttgart. Gerade mal 8.100 Einwohner zählt das Örtchen. Berg erzählt gegenüber der HNA: "Bei uns auf dem Land bin ich eine von anderen Hausfrauen, Müttern und Unternehmerinnen. Man trifft sich dort ganz normal an der Metzgertheke. Bei mir hängen keine Paparazzi in den Bäumen."

Konzert 2023: Hier ist Andrea Berg unterwegs

Nach ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum fürchteten viele Fans, dass es nun ruhiger wird um die Schlagerkönigin. Aber auch 2023 spielt Andrea Bergeinige Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von Juni bis Anfang September gibt Berg elf Konzerte – die meisten OpenAir. Auch in ihrer Wahlheimat Aspach tritt sie an drei Tagen auf.

