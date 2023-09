Apple Keynote 2023: Hier können Sie heute den Livestream anschauen

Das große Apple Event bei dem voraussichtlich das neue iPhone 15 und die neue Apple Watch vorgestellt werden, steht kurz bevor. Doch wo kann man live dabei sein?

12.09.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Das Apple Event am 12. September 2023 ist eines der am meisten erwarteten Technik-Ereignisse des Jahres. Apple-Fans weltweit sind gespannt darauf, was das Unternehmen in Bezug auf das iPhone 15, die Apple Watch und weitere Produkte zu bieten hat. Doch wo und wann kann man das Apple-Event heute Abend live streamen?

Apple Event 2023 im Livestream: Wo und wann kann man die Keynote heute sehen?

Die Gerüchteküche brodelt: Das iPhone 15, das im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen könnte, wird möglicherweise mit schlankeren Displayrändern und fortschrittlichen Kamerafunktionen aufwarten. Außerdem könnte Apple beim iPhone 15 bereits auf den USB-C-Anschluss umsteigen. Aber das ist noch nicht alles. Es wird gemunkelt, dass die Apple Watch in einer neuen Ausführung präsentiert wird, möglicherweise in drei verschiedenen Größen, wobei eine davon als "Ultra"-Version bezeichnet wird. Dank neuer Technologie könnten diese Uhren noch leistungsfähiger sein als ihre Vorgänger.

Hinsichtlich neuer MacBooks und neuer iPads ist hingegen noch nicht viel bekannt.

Das Besondere an dem Apple-Event ist, dass es nicht nur vor Ort in Kalifornien stattfindet, sondern auch virtuell für Fans aus der ganzen Welt zugänglich ist. Zu sehen wird das Event am 12. September 2023 um 19 Uhr deutscher Zeit (MEZ) sein. Der Stream ist direkt über apple.com zugänglich. Zusätzlich zur offiziellen Website hat Apple auch eine spezielle Seite auf YouTube eingerichtet, auf der die Keynote ebenfalls live gestreamt wird. Dies bietet eine weitere bequeme Option für Fans, die das Eventüber verschiedene Geräte oder Plattformen verfolgen möchten. Außerdem kann das Eventüber die Apple TV-App verfolgt werden.

Ein besonderes Merkmal des Livestreams ist, dass er in englischer Sprache übertragen wird, aber mit deutschen Untertiteln versehen ist, sodass auch deutschsprachige Zuschauer dem Geschehen problemlos folgen können.

Zusammenfassend: Egal, ob Sie die Keynote über die offizielle Apple-Website, die Apple TV App oder den Apple YouTube-Kanal verfolgen möchten, Sie werden in der Lage sein, jede Minute der Veranstaltung live zu verfolgen.