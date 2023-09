Neue MacBooks: Was wir bisher wissen und was auf der Apple Keynote zu erwarten ist

Neben dem iPhone sind auch die MacBooks von Apple sehr beliebt. Doch wie stehen die Chancen, dass neue Modelle auf der Keynote am 12. September enthüllt werden?

06.09.2023 | Stand: 16:21 Uhr

Die jährliche Apple Keynote am 12. September steht vor der Tür, und während sich viele auf die neuesten iPhone- und Apple Watch-Modelle freuen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dort vorgestellt werden, gibt es auch genügend Apple-Fans, die sich fragen, ob das neue MacBook oder MacBook Air auf dem Herbstevent vorgestellt wird. Was die Gerüchteküche sagt, lesen Sie in diesem Artikel.

Dieser Artikel wird von uns in regelmäßigen Abständen aktualisiert und mit neuen Informationen bestückt.

Neues MacBook, MacBook Air und MacBook Pro: Diese Gerüchte kursieren derzeit im Netz

Seit 2008 bringt Apple verschiedene MacBook-Modelle auf den Markt, die sich in die drei verschiedenen Modellreihen MacBook, MacBook Air und MacBook Pro aufteilen. Die jüngsten Veröffentlichung von Apples hauseigenen Laptops waren die 14- und 16-Zoll MacBook Pro-Modelle aus dem Januar 2023 und das MacBook Air in der 15-Zoll-Version (Juni 2023).

Wirft man in den letzten Tagen einen Blick ins Netz, so sticht eines der Gerüchte bezüglich eines neuen MacBooks besonders hervor: Apple soll planen, ein kostengünstigeres MacBook auf den Markt zu bringen, welches speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurde und in direkte Konkurrenz zu den Chroomebooks von Google treten soll. Angeblich wolle Apple damit den Markt für günstige Studentenlaptops aufmischen. Preislich soll dieses MacBook unter dem MacBook Air angesiedelt sein. Wie bereits mehrere Websiten, darunter 9to5mac.com, richtig feststellen, ist diese Behauptung aber noch sehr vage und auch der Ursprungsartikel aus dem die Informationen stammen strotzt nicht gerade vor Details. Diese Information bezieht sich auf nicht näher bezeichnete Industriequellen und ist damit zunächst nur ein Gerücht, da es auf ein solches Gerät derzeit auch keine Hinweise in Apples Produktionskette gibt.

MacBooks auf dem "Wonderlust"-Event am 12. September?

Was die neuen MacBook Air und MacBook Pro-Modelle angeht, ist die Informationslage derzeit noch recht dünn, allerdings soll Apple laut Berichten, die sich auf Insider-Informationen von Bloomberg-Analyst Marc Gurman stützen, noch vor Ende 2023 planen, die ersten M3-Modelle von Apple-Silicon-Macs auf den Markt zu bringen. Der M3-Chip ist die nächste Generation von Apples hauseigenen Chips. Ein Event, um diese vorzustellen sei für den Oktober geplant, derzeit ist aber noch unklar, ob es diese Veranstaltung überhaupt geben wird.

Zwar bringt Apple oft im Herbst neue Macs heraus, da die Informationslage bei den neuen Mac-Modellen derzeit aber noch recht dünn ist, ist es mehr als zweifelhaft, ob die MacBook-Modelle Teil der Apple Keynote am 12. September sind. Wahrscheinlicher ist hier tatsächlich ein zweites Event zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr, um die neuesten Geräte dieser Produktreihe vorzustellen. Als gesetzt gilt für das "Wonderlust"-Event allerdings die neue iPhone 15-Generation und die neue Apple Watch. Apples Headset "Vision Pro" war hingegen schon im Sommer auf dem WWDC Thema.

Besonders beim iPhone 15 gab es einige Spekulation bezüglich der Funktionen und des Designs. Eine Neuerung, die sogenannten "Solid State Buttons", scheinen inzwischen aber wieder vom Tisch zu sein. Dafür sind allerdings zahlreiche neue Funktionen für das iPhone geplant.