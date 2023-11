Pailletten, Zocker und der Oscar: Eine Gala-Nacht mit vielen Facetten

Rund 2000 Gäste feiern auf dem Augsburger Presseball und unterstützen damit Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Ein Modetrend fällt besonders ins Auge.

13.11.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Es funkelt, es glitzert. Das Foyer im Kongress am Park füllt sich, die Gäste des Presseballs 2023 kommen. Hier werden Fotos gemacht, dort Bekannte gegrüßt und dann wirken diese ersten Meter zur großen Augsburger Ballnacht auch wie ein Laufsteg: Wer trägt was und was ist gerade in? Unübersehbar: die Rückkehr der Paillette. Das fällt auch Katharina Ferstl , Mitinhaberin des Modehauses Jung, auf. „Das ist gerade ein Riesentrend. Und die Farben sind wieder zurück.“ Auch das sieht man gleich. Da, dieses wunderbare Abendkleid mit Schleppe, ist das nicht das Pink des Abends? Und dort, hat da nicht jemand das Oberteil seines Smokings gegen ein Pailletten-Sakko getauscht?

