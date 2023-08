Bachelorette 2023: Alle Bachelorettes im Überblick

Es ist bereits die zehnte Staffel der Bachelorette. Wer vor Jennifer Saro bereits auf der Suche nach der großen Liebe im TV war und was sie heute machen, ein Überblick.

Wie mittlerweile fast jedes Jahr sind auch in diesem wieder Kandidaten nach Thailand gereist, um das Herz der Bachelorette zu erobern. Und wie immer gibt es Drama: Ein enttäuschender erster Kuss, Zickenkrieg und Eifersucht.

Es ist bereits die zehnte Staffel "Bachelorette", die gerade wöchentlich bei RTL läuft. Doch wer war in der langen Tradition der Sendung bereits Bachelorette?

Bachelorette: Alle Bachelorettes der zehn Staffeln im Überblick

1. Bachelorette: Monica Ivancan (2004)

Bereits 2004 wurde die erste Staffel Bachelorette veröffentlicht. Damals war Monica Ivancan (heute: Meier-Ivancan) die Frau auf der Suche. Am Ende entschied sie sich die damals 27-Jährige für den Polizisten Mark Quinkenstein. Wie 089.RTL berichtet, ging die Beziehung allerdings schon nach drei Wochen in die Brüche. Lange bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde.

Seit 2015 ist sie mit dem Finanzunternehmer Christian Meier verheiratet. Die beiden leben mit Familie und Hund in München.

2. Bachelorette: Anna Hofbauer (2014)

Zehn Jahre nach der ersten Staffel ging es dann allerdings erst weiter mit der Bachelorette. Und zwar mit der Musical-Darstellerin Anna Hofbauer. Die damals 26-Jährige entschied sich für Marvin Albrecht, mit dem sie bis 2017 liiert war.

Heute ist Hofbauer mit dem Schauspieler Marc Barthel verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

3. Bachelorette: Alisa Persch (2015)

Auf die dritte Staffel mussten die Fans nicht noch einmal zehn Jahre warten. Denn 2015 ging es mit Alisa Persch als Bachelorette weiter. Die Lehramtsreferentin entschied sich damals für den Personaltrainer Patrick Cuninka. Die Beziehung hielt laut 089.RTL allerdings nur einige Monate.

Um Persch ist es nach ihrer Zeit bei der Bachelorette allerdings ruhiger geworden. Nur noch gelegentlich postet sie Bilder auf Instagram. Heute ist sie verheiratet und im vergangenen Jahr Mutter geworden.

4. Bachelorette: Jessica Paszka (2017)

Die vierte Staffel der Bachelorette fand mit keiner Unbekannten statt. Denn Jessica Paszka (heute: Haller) war 2014 selbst noch Teilnehmerin beim Bachelor. 2017 war sie dann die Bachelorette. Damals entschied sie sich für den Musiker David Friedrich.

Doch später entschied sie sich doch noch für den Zweitplatzierten: Heute ist sie mit Johannes Haller verheiratet. Gemeinsam mit ihrer Tochter leben die beiden auf Ibiza.

5. Bachelorette: Nadine Klein (2018)

Auch Nadine Klein war vor ihrer Zeit als Bachelorette Kandidatin beim Bachelor. Doch 2018 durfte sie dann selbst die Rosen verteilen. Die letzte ging an Alexander Hindersmann. Allerdings ging die Beziehung laut RTL bereits im November 2018 in die Brüche. Auch Nadine Klein ist mittlerweile verheiratet.

6. Bachelorette: Gerda Lewis (2019)

2019 wurde die ehemalige GNTM-Kandidatin Gerda Lewis die neue Bachelorette. Für eines ist sie in die Bachelorette-Geschichtsbücher eingegangen: Bei ihr sind die meisten Kandidaten freiwillig ausgestiegen. Und am Ende war nur noch ein Kandidat im Finale übrig. Die damals 26-Jährige "entschied" sich in der Sendung für Keno Rüst. Doch auch diese Beziehung hielt nicht für immer.

7. Bachelorette: Melissa Damilia (2020)

Wie 089.RTL schreibt, wurde Melissa Damilia bei Love Island "nicht fündig, also versuchte sie es als "Bachelorette". Am Ende entschied sie sich für Leander Sacher. Die Beziehung zerbrach allerdings nach etwa zwei Jahren. Laut RTL soll auch die Beziehung mit Love Island-Star Paco Herb nicht von Dauer gewesen sein.

8. Bachelorette: Maxime Herbord (2021)

Maxime Herbord wurde 2021 die achte Bachelorette. In Griechenland gab sie Raphael Fasching die letzte Rose. Laut 089.RTLwollten die beiden sich nach den Dreharbeiten weiter kennenlernen. Eine Beziehung sei jedoch nicht daraus entstanden.

Heute ist sie mit dem Ex ihrer Bachelorette-Vorgängerin Melissa Damilia zusammen. Mit Leander Sacher zeigt sich Herbord frisch verliebt auf Instagram.

9. Bachelorette: Sharon Battiste (2022)

Bekannt aus der RTL II-Serie "Köln 50667" wurde die Schauspielerin Sharon Battiste 2022 zur neuen Bachelorette gekrönt. Die letzte Rose übergab sie an Jan Hoffmann. Mit dem ist sie bis heute noch liiert. (Stand: August 2023)

10. Bachelorette: Jennifer Saro (2023)

Aktuell ist die 27-jährige Jennifer Saro als Bachelorette zu sehen. Sie sucht gerade in Thailand nach der großen Liebe.