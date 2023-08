Nach echten Hitzetagen haben in Baden-Württemberg Regen und Gewitter Einzug gehalten. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

25.08.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Baden-Württemberg, mit seiner vielfältigen Topographie, erlebt oft wechselhaftes Wetter. Von den Höhen des Schwarzwaldes bis zu den Ebenen des Neckartals kann das Wetter variieren. Wie das Wetter in den nächsten Tagen aussieht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Aufgrund der Hitze kann es in Baden-Württemberg auch schon mal zu "Staubteufeln" kommen. Das Wetterphänomen kann unter bestimmten Bedingungen auch gefährlich werden.

Wetter in Baden-Württemberg: Wie nass wird es in den nächsten Tagen?

Laut den neuesten Daten von wetteronline.de und den Unwetterwarnungen der Tagesschau befindet sich Deutschland, einschließlich Baden-Württemberg, derzeit unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets über der Nord- und Ostsee. Dies führt zu schauerartigen Regenfällen und teils kräftigen Gewittern aus dem Südwesten. Lokale Unwetter sind möglich, insbesondere im Westen des Landes, wo höhere Regenmengen sowie Hagel und schwere Sturmböen erwartet werden.

Im Süden und Osten des Landes, einschließlich Teilen von Baden-Württemberg, ist nochmals mit einer starken Wärmebelastung zu rechnen. Dies könnte zu lokalen Gewittern führen, die jedoch voraussichtlich nur vereinzelt auftreten werden.

Vor allem im Süden und Osten des Landes sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut Gewitter mit Hagel und Sturmböen bis 80 km/h sowie heftiger Starkregen bis 40 l/qm in einer oder wenigen Stunden zu erwarten. Im Norden wird es wechselnd bewölkt und weitgehend trocken sein, während es im Süden und Südosten stark bewölkt ist und im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter auftreten können. Die Höchsttemperaturen liegen im Bergland um 20 Grad und sonst zwischen 22 und 24 Grad. Insbesondere in Karlsruhe soll es sich zum Wochenende hin abkühlen.

Regen in Baden-Württemberg: Dauerregen in Oberschwaben

Von Sonntagfrüh bis Dienstagfrüh wird vor allem in Oberschwaben gebietsweise ergiebiger Dauerregen erwartet, mit voraussichtlich 60 bis 90 l/qm in 48 Stunden. Im Bereich vom Bodensee bis zur Donauregion bleibt es laut dem DWD bedeckt mit anhaltendem Dauerregen. Ansonsten wird es stark bewölkt sein und gebietsweise kann Regen auftreten. Die Temperaturen liegen im Bergland um 15 Grad und am Rhein bis zu 22 Grad.

Auch zum Start in die neue Woche wird es laut DWD nicht unbedingt besser, denn der Montag wird in Baden-Württemberg sehr bewölkt sein. Vor allem im Süden und Osten des Bundeslandes sei mit anhaltendem, zum Teil ergiebigem Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich zwischen 15 bis 20 Grad liegen, wobei es im Bergland etwas kühler mit Temperaturen zwischen 11 bis 15 Grad sein könnte. In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt und ein schwacher Westwind könnte wehen. Im Süden und Osten könnte es weiterhin zu Regenfällen kommen.

Übrigens: In Baden-Württemberg ist es in der Vergangenheit schon öfter zu Erdbeben gekommen. Das Land gilt als das Risiko-Bundesland schlechthin in Deutschland. Der Oberrheingraben und die Albstadtscherzone auf der Zollernalb gehören zu den Erdbeben-gefährdeten Gebieten.