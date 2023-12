Biathlon-Weltcup 2023/24 in Östersund: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Der Auftakt des Biathlon-Weltcups 23/24 findet in dieser Saison im schwedischen Östersund statt. Alle Infos rund um Termine, Tickets und Strecke gibt es hier.

Vom 25. November bis zum 3. Dezember 2023 finden die ersten Rennen des Biathlon-Weltcups 2023/24 in Östersund statt. Die kleine Stadt in der schwedischen Provinz Jämtland ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Weltcups, in der Saison 25/26 werden zum ersten Mal in 20 Jahren keine Wettkämpfe in Östersund ausgetragen. Der feste Platz im Rennkalender hat auch mit der Schneesicherheit des Ortes zu tun - vom 18. November bis zum 16. März liegt die Durchschnittstemperatur unter einem Grad Celsius.

In der vergangenen Saison war Östersund die vorletzte Station für die Biathletinnen und Biathleten. Mit dem Weltcup-Auftakt in diesem Jahr finden auch mehr Rennen in der schwedischen Provinz statt. Alle Termine und Rennen in Östersund sowie Infos zu Tickets und zur Strecke gibt es hier.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Östersund: Zeitplan und Termine

Beim Weltcup-Auftakt vom 25. November bis zum 3. Dezember 2023 mussten die Biathletinnen und Biathleten zuerst in der Single Mixed Staffel und der Team Mixed Staffel starten, bevor es am 26. November mit den Einzel-Wettbewerben weiterging. Am letzten Tag in Östersund sind um 14 Uhr zunächst die Frauen mit der Verfolgung über 10 Kilometer dran, bevor die Herren um 16 Uhr ebenfalls in die Verfolgung und damit in das letzte Rennen in Schweden starten. Alle Termine des Biathlon-Weltcups 23/24 in Östersund im Überblick:

Samstag, 25.11.2023, 12.30 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 25.11.2023, 14.50 Uhr: Team Mixed Staffel

Sonntag, 26.11.2023, 11.20 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Sonntag, 26.11.2023, 14.30 Uhr: Einzel Männer 20 km

Mittwoch, 29.11.2023, 15.20 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Donnerstag, 30.11.2023, 15.20 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Freitag, 01.12.2023, 14.45 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 02.12.2023, 14.45 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 03.12.2023, 14.00 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 03.12.2023, 16.00 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 23/24 in Östersund: Gibt es noch Karten?

Alle Tickets für den Biathlon-Weltcup 23/24 in Östersund sind mittlerweile ausverkauft. Ein spontaner Besuch der Rennstrecke ist also nicht mehr möglich. Trotzdem kann man live dabei sein, denn der Weltcup in Östersund läuft live im TV und Stream. Sowohl auf Eurosport 1 als auch in der ARD werden die Rennen der Frauen und Männer gezeigt.

Östersund 2023: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der vergangenen Saison

Das deutsche Biathlon-Team kann mit den Ergebnissen des Biathlon-Weltcups 22/23 in Östersund durchaus zufrieden sein: Im Einzel über 20 Kilometer holte Benedikt Doll bei den Männern den ersten Platz und auch Denise Herrmann-Wick schaffte es mit dem 3. Platz auf das Treppchen. Bei der Staffel sicherten sich sowohl die Frauen als auch die Männer den 3. Platz für Deutschland .

Fakten zum Biathlon-Stadion in Östersund :