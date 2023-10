Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oslo: Termine, Zeitplan, Tickets und Strecke

Der Biathlon-Weltcup 23/24 in Oslo ist die drittletzte Station der Saison. Alle Infos über Termine, Tickets und die Strecke finden Sie hier im Artikel.

18.10.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Der Biathlon-Weltcup 2023/24 macht auch in der norwegischen Hauptstadt Halt. Die Wettkämpfe finden auf dem Holmenkollen statt, einem historisch bedeutsamen Ort für den Biathlonsport. Die Biathleten werden von Ende Februar bis Anfang März zum drittletzten Standort des Weltcups auf dem Weg zum Saisonfinale reisen.

Was ist der Zeitplan beim Biathlon-Weltcup 2024 in Oslo? In diesem Artikel informieren wir nicht nur über das sportliche Programm und die Termine in Oslo, sondern stellen auch interessantes zur norwegischen Strecke vor. Zusätzlich gibt es Infos zu den Tickets für den Biathlon-Weltcup.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oslo: Die Termine

Der Biathlon-Weltcup 2023/24 beginnt am 25. November in Östersund, Schweden, und erstreckt sich bis zum 17. März 2024 über sieben europäische Länder und Nordamerika. Oslo ist Teil des Rennkalenders des Biathlon-Weltcup 2023/24. Dort finden die Rennen vom 29. Februar bis zum 3. März 2024 statt und bieten wie jedes Jahr sicherlich ein spannendes Wettkampfprogramm.

Der Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oslo beginnt am 29. Februar mit dem Einzelrennen der Frauen über 15 Kilometer. Einen Tag später, am 1. März, sind die Männer an der Reihe. Sie absolvieren ein Einzelrennen über 20 Kilometer, bei dem Ausdauer und Schießfertigkeiten gleichermaßen gefragt sind. Am Samstag, dem 2. März, findet das Massenstartrennen der Frauen über 12,5 Kilometer statt. Am selben Tag, aber später, starten auch die Männer in ihrem Massenstartrennen über 15 Kilometer.

Der Biathlon-Weltcup in Oslo bietet auch Staffelrennen. Am Sonntag, dem 3. März, beginnt der Wettkampftag mit der Single Mixed Staffel. Hier treten Paare von je einer Frau und einem Mann gemeinsam an und wechseln sich beim Schießen und Laufen ab. Den Abschluss des Weltcups in Oslo bildet die Team Mixed Staffel, bei der jeweils zwei Frauen und zwei Männer als Team agieren.

Hier ist das Programm der einzelnen Tage in Oslo in der Übersicht:

Donnerstag, 29.02.2024, 14.15 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Freitag, 01.03.2024, 14.15 Uhr: Einzel Männer 20 km

Samstag, 02.03.2024, 13.20 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Samstag, 02.03.2024, 15.20 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 03.03.2024, 12.45 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 03.03.2024, 14.45 Uhr: Team Mixed Staffel

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oslo

Wer live beim Biathlon-Weltcup in Oslo dabei sein möchte, kann Tickets erwerben. Die Karten sind für einzelne Renntage sowie als Wochenend- bzw. Vier-Tage-Tickets erhältlich. Die Preise variieren je nach Alter und Umfang der Tickets, wobei Stehplätze an der Strecke die günstigste Option darstellen. Die Tickets können über die Webseite visitoslo.com erworben werden, welche mit Ticketmaster zusammenarbeitet.

Zusätzlich bietetskifestival.ticketco.events die Möglichkeit zum Kauf von Tickets. Reguläre Einzeltickets kosten zwischen 10 und 90 Euro, während VIP-Tickets je nach Tag und Alter zwischen 90 und 180 Euro liegen.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oslo: Infos zur Strecke

Der Holmenkollen ist ein Berg mit einer Höhe von 371 Metern über dem Meeresspiegel. Er befindet sich nordwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo. Das Biathlon- und Langlaufstadion erstreckt sich zwischen Holmenkollbakken und Midstuen und umfasst mehrere Kilometer an Loipen, die sich bis in die Wälder der nördlich angrenzenden Region Marka erstrecken. Die längste Strecke beim Cup ist über 20 Kilometer lang und stellt die Athleten insgesamt vor mehrere hundert Höhenmeter.

In dieser beeindruckenden Umgebung fanden bereits die Biathlon-Weltmeisterschaften in den Jahren 1986, 2000 und 2016 statt. Der Holmenkollen ist nicht nur zur Zeit des Biathlon-Weltcups ein Touristenmagnet. Auch die weltberühmte Skisprungschanze und das Skimuseum ziehen das ganze Jahr über zahlreiche Besucher an.