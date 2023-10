Biathlon-Weltcup 2023/24 in Ruhpolding: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Der Biathlon-Weltcup macht im Januar 2024 Station im bayerischen Ruhpolding. Hier gibt es alle Infos rund um Zeitplan, Termine, Tickets und Streckenpläne.

16.10.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Zwischen November 2023 und März 2024 wird die Biathlon-Weltcup-Saison 2023/24 ausgetragen. Dabei werden die Athleten in verschiedene Wettkampf-Arenen in Europa und Nordamerika geschickt. Neben Schweden, Norwegen, Österreich, der Schweiz, USA und Kanada steht auch Deutschland als Austragungsort auf dem Plan – zweimal sogar. Die Biathleten und Biathletinnen kommen sowohl ins thüringische Oberhof als auch ins bayerische Ruhpolding.

Laut Zeitplan des Biathlon-Weltcup 2023/24 finden die Wettkämpfe in Ruhpolding zwischen dem 10. Januar und dem 14. Januar 2023 statt. Von Mittwoch bis Sonntag müssen die Sportlerinnen und Sportler in der Staffel, im Sprint und in der Verfolgung ran. Das ist bei Weitem nicht der erste Biathlon-Wettkampf in Ruhpolding im Chiemgau – der Biathlonsport ist dort schon seit Jahren verankert. Laut Angaben des Veranstalters wurden hier bereits 43 Weltcups, vier Weltmeisterschaften und drei Jugend/Junioren WMs veranstaltet.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Ruhpolding: So sehen Zeitplan und Termine aus

An insgesamt fünf Tagen werden in Ruhpolding Biathlon-Wettkämpfe ausgetragen. Der Biathlon-Weltcup beginnt am Mittwoch, 10. Januar und endet am Sonntag, 14. Januar 2024. Am Mittwoch und Donnerstag geht es in der Staffel ums Ganze, am Freitag und Samstag werden die Sprintwettbewerbe ausgefochten und am Sonntag geht es für Frauen und Männer in die Verfolgung. Hier ist der Zeitplan im Überblick:

Mittwoch, 10.01.2024, 14.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Donnerstag, 11.01.2024, 14.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Freitag, 12.01.2024, 14.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 13.01.2024, 14.30 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 14.01.2024, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 14.01.2024, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Karten für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Ruhpolding: Was kosten die Tickets?

Die Karten für das Sportereignis kann man über den Ticketshop des Veranstalters erwerben. Dabei kann man sowohl Karten für jeden einzelnen Tag, ein Drei-Tages-Ticket von Mittwoch bis Freitag sowie ein Generalticket für alle Veranstaltungstage kaufen. Wie viel genau eine Karte kostet, hängt auch von der ausgewählten Sitzplatzkategorie ab. In Ruhpolding werden folgende Kategorien angeboten:

Sitzplatz (Sonnentribüne)

Stehplatz (Strecke)

Rollstuhlbereich (Haupttribüne)

Stehplatz (Haupttribüne)

Stehplatz (Sonnentribüne)

Bei der Staffel der Frauen am Mittwoch, dem 10. Januar 2024, muss man beispielsweise mit 77 Euro für einen Sitzplatz und mit 39 Euro für einen Stehplatz auf der Sonnentribüne rechnen. Der Stehplatz an der Strecke kostet 29 Euro. Ähnlich sehen die Preise auch am Donnerstag und Freitag aus. Am Wochenende wird es dann etwas teurer – für den Sprint der Herren am Samstag, dem 13. Januar 2024, werden für einen Sitzplatz auf der Sonnentribüne 82 Euro fällig. Für ein Generalticket für alle Veranstaltungstage muss man je nach Sitzplatzkategorie zwischen 175 und 215 Euro hinlegen.

Strecke beim Biathlon-Weltcup 23/24 in Ruhpolding: Wie sehen die Streckenpläne aus?

Die Biathlon-Wettkämpfe in Ruhpolding werden in der Chiemgau-Arena ausgetragen. Sie liegt auf etwa 700 Metern Höhe und ist hinter der Arena im thüringischen Oberhof die zweitgrößte Biathlon-Arena in Deutschland. Der Plan der Arena in Ruhpolding ist bekannt – wie genau die einzelnen Streckenpläne für den Biathlon-Weltcup im Januar 2024 aussehen werden, ist aber noch nicht klar. Falls es hierzu noch genauere Fakten gibt, werden jene an dieser Stelle ergänzt.