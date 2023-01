Biathlon-Weltcup 2023 in Antholz: Termine, Tickets und Strecke

Nach Ruhpolding steht beim Biathlon-Weltcup 22/23 das italienische Antholz auf dem Programm. Alle Infos rund um Tickets, Strecke und Termine gibt es hier.

13.01.2023 | Stand: 16:34 Uhr

Die Strecke in Antholz gehört bei jedem Biathlon-Weltcup zu den festen Stationen des Wettbewerbs. Rasen-Antholz ist jedoch nicht nur aufgrund der Biathlon-Strecke bekannt: Der kleine Ort in Südtirol mit weniger als 3000 Einwohnern ist bei Wintersportlern für das umfangreiche Langlaufloipen-Angebot beliebt. Neben dem Weltcup fand in Antholz auch schon sechs Mal die Biathlon-Weltmeisterschaft statt. Bisher haben die WM-Ergebnisse auch immer Punkte für den Weltcup geliefert, doch seit dieser Saison gelten andere Regeln: Die WM hat in der Biathlon-Saison 22/23 keinerlei Einfluss auf die Gesamtwertung.

Sie möchten mehr zur Biathlon-Strecke in Antholz erfahren? Wie liegen die Termine in diesem Jahr? Gibt es noch Tickets für die Weltcup-Etappe in Südtirol? Antworten auf diese Fragen und Wissenswertes rund um den Biathlon-Weltcup 22/23 in Antholz haben wir hier für Sie.

Antholz 2023: Zeitplan und Termine beim Biathlon-Weltcup

Beim Biathlon-Weltcup 2023 in Antholz sind die Frauen am 19. Januar mit dem Sprint über 7,5 Kilometer als Erstes dran. Für die Männer geht es einen Tag später mit dem Sprint über 10 Kilometer los. Bei allen Wettkämpfen mit Ausnahme der Mixed-Disziplinen müssen die Biathleten ein paar Kilometer mehr zurücklegen als ihre Kolleginnen. Der letzte Wettkampf in Antholz ist am 22. Januar 2023 die Staffel der Männer über 4 Mal 7,5 Kilometer. Das sind alle Termine des Biathlon-Weltcups 22/23 in Antholz im Überblick:

Donnerstag, 19.01.2023, 14.30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Freitag, 20.01.2023, 14.30 Uhr: 10 km Sprint Männer

Samstag, 21.01.2023, 13.00 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Samstag, 21.01.2023, 15.00 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Sonntag, 22.01.2023, 11.45 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sonntag, 22.01.2023, 14.30 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Tickets für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Antholz: Gibt es noch Karten?

Wenn Sie den Biathlon-Weltcup 2023 in Antholz live erleben möchten, dann gibt es gute Neuigkeiten: Tickets für das Wintersport-Event gibt es nämlich noch. Für einzelne Wettkämpfe wie den Sprint der Frauen am Donnerstag kostet ein Stehplatz auf der Tribüne 35 Euro, während ein Stehplatz-Ticket für die Strecke schon ab 22 Euro zu haben ist. Darüber hinaus gibt es auch Mini-Abos, die für Donnerstag/Freitag ab 75 Euro und für Samstag/Sonntag ab 90 Euro erhältlich sind. Weitere Angebote wie VIP-Hospitality-Tickets finden Sie auf der offiziellen Website des Veranstalters.

Die Biathlon-Strecke in Antholz: Lage der Südtirol-Arena

Das Stadion befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Rasen-Antholz, die ca. 25 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt in den Südtiroler Alpen liegt. Die Südtirol Arena befindet sich 1600 Meter über Normalnull und stellt damit die höchstgelegene Strecke des gesamten Biathlon-Weltcups dar. Für die Biathletinnen und Biathleten sind die Rennen in Antholz daher eine besondere sportliche Herausforderung. Mit der zunehmender Höhe sinkt nämlich der Sauerstoffgehalt in der Luft.

Das Biathlon Stadion wurde 1969 erbaut und ist seither fast in jedem Jahr ein Austragungsort des Biathlon-Weltcups gewesen. Weltmeisterschaften fanden in Antholz 1975, 1976, 1983, 1995, 2007 und zuletzt 2020 statt. Neben Biathlon finden in der Südtirol Arena auch Langlaufwettbewerbe wie die italienischen Meisterschaften statt. Schaut man sich die Ergebnisse beim Biathlon-Weltcup in Antholz vom vergangenen Jahr an, dann hat Norwegen beide Staffeln dominiert, während der deutsche Benedikt Doll beim Massenstart der Männer auf Rang 1 landete. (cge)

