Biathlon-Weltcup 2024/25 in Nové Město: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Der Biathlon-Weltcup 2024/25 wurde Ende November in Kontiolahti, Finnland, offiziell eröffnet. Wie üblich beinhaltet der Rennkalender mehrere Stationen in unterschiedlichen Ländern - eine davon ist Nové Město na Moravě in Tschechien. Dort wurde Anfang des Jahres die Biathlon-WM 2024 ausgetragen. Die Stadt am Südrand der Saarer Berge, in der etwa 9.919 Menschen leben (Stand: Januar 2023), gehört zur Region Vysočina und war in der Vergangenheit schon des Öfteren Schauplatz verschiedener internationaler Wintersport-Wettkämpfe. Bereits im Jahr 2006 wurde die Vysočina Arena als Trainings- und Wettkampfstätte für Biathlon und Langlauf eröffnet.

Wann genau findet der Biathlon-Weltcup 2024/25 im tschechischen Nové Město statt? Welche Termine sollte man sich merken und wo gibt es Tickets zu erwerben? Antworten auf diese Fragen sowie Infos zur Strecke gibt es hier.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Nové Město: Zeitplan und Termine

Vom 6. bis zum 9. März 2025 wird der Biathlon-Weltcup 2024/25 in Nové Město ausgetragen. An den ersten beiden Wettkampftagen findet jeweils nur ein Rennen statt, am Samstag (8. März) und am Sonntag (9. März) gibt es zwei Rennen. Den Abschluss am letzten Tag bilden die Staffeln der Männer und Frauen. Konkret sieht der Zeitplan folgendermaßen aus:

Donnerstag, 06.03.2025, 18.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 07.03.2025, 18.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 08.03.2025, 14.55 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 08.03.2025, 17.40 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 09.03.2025, 13.50 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 09.03.2025, 16.45 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Nové Město: Wo gibt es Karten?

Der öffentliche Vorverkauf der Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Nové Město begann bereits am 18. Oktober. Es wird dabei unterschieden zwischen normalen Tagestickets, VIP-Tickets, Dauertickets und Ticket-Paketen. Dauertickets bilden praktisch eine Eintrittskarte für alle sechs Wettkämpfe. Ein Ticket-Paket wiederum lohnt sich für diejenigen, die nur das Biathlonwochenende vor Ort miterleben möchten. Eine Übersicht über die unterschiedlichen Karten sowie die Preise gibt es auf der Webseite der Veranstalter.

Nové Město 2024/25: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der vergangenen Saison

Die eingangs erwähnte Vysočina Arena bildet den Austragungsort beim Biathlon-Weltcup 2024/25 in Nové Město. Tatsächlich befindet sie sich etwas außerhalb der Stadt, doch es handelt sich lediglich um wenige hundert Meter. Das Stadion, welches auf einer Höhe von 620 m liegt, verfügt über eine A-Lizenz, die zur Durchführung von Biathlon-Weltcups sowie Weltmeisterschaften berechtigt. 2007 fanden die ersten internationalen Wettkämpfe in der Vysočina Arena statt. Beim Biathlon-Weltcup im März 2023 in Nové Město belegten die norwegischen Brüder Johannes und Tarjei Bø beim Sprint die ersten beiden Plätze. Auch bei den Frauen konnte eine Norwegerin das Sprintrennen gewinnen: Marte Olsbu Røiseland setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Ingesamt holte Norwegen in fünf Wettkämpfen den ersten Platz, Frankreich konnte sich bei der Team-Mixed-Staffel Platz 1 sichern.

Fakten zum Biathlon-Stadion in Nové Město:

Name: Vysočina Arena

Eröffnung: 2006

Biathlon-Weltcups: 2012, 2015, 2016, 2018, 2020, 2023

Zuschauerplätze: bis zu 14.000

