Biathlon-Weltcup in Östersund 2023: Termine, Tickets und Strecke

Die vorletzte Station beim Biathlon-Weltcup 22/23 ist Östersund in Schweden. Alle Informationen rund um Termine, Tickets und Strecke haben wir hier für Sie.

19.01.2023 | Stand: 16:40 Uhr

In der Saison 88/89 war Östersund zum ersten Mal Austragungsort des Biathlon-Weltcups. Obwohl die schwedische Stadt auf einer Höhe von gerade einmal 312 Metern liegt, gilt der Ort als besonders schneesicher. Zwischen November und März klettert das Thermometer nämlich selten über die 0 Grad-Grenze hinaus. Die Kälte im Winter ist auch darauf zurückzuführen, dass kaum die Sonne scheint. Im März, wenn der Biathlon-Weltcup in Östersund ausgetragen wird, lässt sich die Sonne nur für rund vier Stunden am Tag blicken. Nicht einmal im Sommer wird es in Östersund so richtig warm: Die Durchschnittstemperatur im Juli liegt bei 19,4 Grad Celsius.

Sie möchten wissen, wann der Biathlon-Weltcup 22/23 in Östersund stattfindet? Alle Termine sowie Infos zu den Tickets und zur Strecke haben wir hier für Sie.

Östersund 2023: Zeitplan und Termine beim Biathlon-Weltcup

Der Biathlon-Weltcup 22/23 in Östersund findet vom 9. bis zum 12. März 2023 statt. Den Anfang machen die Biathletinnen mit dem Einzel über 15 Kilometer. Wenige Stunden nach den Frauen dürfen am 9. März auch die Männer ins Einzel starten – allerdings müssen die Biathleten 20 Kilometer zurücklegen. Die Etappe in Schweden endet am Sonntag, dem 12. März 2023, mit dem Massenstart der Männer. Alle Termine des Biathlon-Weltcups 22/23 in Östersund, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Donnerstag, 09.03.2023, 13.15 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Donnerstag, 09.03.2023, 16.20 Uhr: 20 km Einzel Männer

Samstag, 11.03.2023, 14.00 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Samstag, 11.03.2023, 16.30 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Sonntag, 12.03.2023, 13.00 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Sonntag, 12.03.2023, 16.00 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Tickets für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Östersund: Gibt es noch Karten?

Sie möchten den Biathlon-Weltcup 2023 in Östersund live und vor Ort erleben? Dann gibt es gute Neuigkeiten: Tickets für das Wintersport-Event sind noch in verschiedenen Varianten verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen einem Drei-Tage-Ticket, das für alle Wettkämpfe gilt, oder Tickets für einzelne Wettkampftage. Wenn Sie an allen drei Tagen der Etappe live dabei sein möchten, dann kostet Sie das 350 schwedische Kronen, was umgerechnet 31,40 Euro entspricht. Studenten, Senioren und Jugendliche müssen sogar nur die Hälfte zahlen und können die Rennen schon ab 15,70 Euro miterleben. Kinder bis 12 Jahre müssen in Östersund keinen Eintritt zahlen. Auf der offiziellen Webseite des Veranstalters können Sie Tickets für den Biathlon-Weltcup in Östersund kaufen und sich über den Wettkampf informieren.

Östersund 2023: Wissenswertes zum Austragungsort und zur Strecke

Östersund ist eine kleinere Stadt in der Mitte von Schweden und hat knapp 50.000 Einwohner. Der Ort spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle im Wintersport. Neben dem Biathlon-Weltcup wird dort unter anderem auch der Nordische Kombination Weltcup ausgetragen – allerdings nicht regelmäßig. Einige interessante Fakten zum schwedischen Austragungsort des Biathlon-Weltcups 22/23 haben wir hier für Sie:

Die Bezeichnung Östersund kommt aus dem Südsamischen und heißt übersetzt "die große Stadt".

Östersund liegt am Storsjön-See in der Provinz Jämtlands Iän.

Das Klima in Östersund ist regenarm und im Sommer vergleichsweise kühl. Die Winter bewegen sich recht konstant unter der 0-Grad-Grenze und sind relativ mild.

Östersund war schon drei Mal Kandidat für die Olympischen Winterspiele und ist regelmäßiger Austragungsort des Biathlon-Weltcups und der Biathlon-WM.

Die Sport-Events werden im Östersunds skidstadion ausgerichtet. 1970 war das Stadion erstmals Schauplatz der Biathlon-WM, seit 1993 steigt hier regelmäßig der Weltcup. 6000 Zuschauer haben im Stadion Platz.

Ein Blick auf die Ergebnisse des Biathlon-Weltcups 21/22 in Östersund verrät, dass Deutschland in der vergangenen Saison in Schweden kaum große Erfolge feiern durfte. Im Staffelwettkampf der Männer schafften es die deutschen Biathleten auf Rang 4. Das Siegertreppchen erreichte nur Denise Herrmann, die im Einzel den dritten Platz belegte. (cge)

