Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Termine, Tickets und Strecke

Der Biathlon-Weltcup 22/23 setzt zugunsten der WM in Oberhof aus, denn die Biathlon-WM 2023 zählt nicht zur Weltcup-Wertung. Infos rund um Termine, Strecke und Tickets gibt es hier.

Bisher zählten die Ergebnisse der Biathlon-WM immer auch zur Gesamtwertung des Biathlon-Weltcups. In der aktuellen Saison ist das nun nicht mehr so: Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof findet außerhalb des Weltcups statt und hat keinerlei Einfluss auf den Verlauf der Saison 22/23. Seit 2012 findet die Weltmeisterschaft im Biathlon erstmals wieder in Deutschland statt. Die letzte WM in Oberhof liegt sogar noch länger zurück: 2004 war die Landstadt im Thüringer Wald zum letzten Mal Austragungsort des Turniers.

Alle Termine der Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 haben wir hier für Sie. In diesem Artikel finden Sie außerdem Infos zu Tickets und zur Strecke in Oberhof.

Oberhof 2023: Zeitplan und Termine der Biathlon-WM in Deutschland

In Oberhof findet die Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 statt, weshalb das Programm im Gegensatz zu den Terminen des Biathlon-Weltcups 22/23 umfangreicher ausfällt. Los geht es am 8. Februar mit der Mixed-Staffel. Danach haben die Biathletinnen einen Tag Pause, bevor es am 10. Februar mit dem Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer weiter geht. Die Männer dürfen sich sogar noch einen Tag länger erholen - sie sind erst am 11. Februar mit dem Sprint über 10 Kilometer wieder an der Reihe. Das sind alle Termine der Biathlon-WM 23 in Oberhof in der Übersicht:

Mittwoch, 08.02.2023, 14.45 Uhr: Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Freitag, 10.02.2023, 14.30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Samstag, 11.02.2023, 14.30 Uhr: 10 km Sprint Männer

Sonntag, 12.02.2023, 13.25 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Sonntag, 12.02.2023, 15.30 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Dienstag, 14.02.2023, 14.30 Uhr: 20 km Einzel Männer

Mittwoch, 15.02.2023, 14.30 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Donnerstag, 16.02.2023, 15.10 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Samstag, 18.02.2023, 11.45 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Samstag, 18.02.2023, 15.00 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sonntag, 19.02.2023, 12.30 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Sonntag, 19.02.2023, 15.15 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Tickets für die Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Gibt es noch Karten?

Die kurze Antwortet lautet: Ja, es gibt noch Tickets! Wie tief Sie in die Tasche greifen müssen, wenn Sie die Biathlon-WM 2023 in Oberhof live vor Ort verfolgen möchten, hängt von mehreren Faktoren ab: Möchten Sie auf der Tribüne stehen oder sitzen? Oder doch gleich auf der VIP-Tribüne Platz nehmen? Oder die Rennen doch lieber direkt an der Strecke verfolgen? Neben Tageskarten werden auch Mehrtagestickets angeboten, die für einen Platz an der Strecke bei 115 Euro starten. Für die Sitzplatztribüne werden für einen Wochenpass, der vom 8. bis 12. Februar gilt schon 355 Euro fällig. Tageskarten für die Strecke kosten zwischen 26 und 39 Euro - es kommt auf den Wettkampftag an. Eine Übersicht mit allen Preisen und den Ticketshop finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.

Biathlon-WM 23 in Oberhof: Wissenswertes zum Austragungsort und zur Strecke

Oberhof ist 2023 zum zweiten Mal der Austragungsort der Biathlon-WM. Für die Weltmeisterschaft wurde die Arena am Rennsteig modernisiert und ausgebaut. Knapp 30 Millionen Euro wurden in den Umbau investiert, der im September 2022 abgeschlossen wurde. Auf der Webseite des Veranstalters gibt es ausführlichere Infos zu den Umbaumaßnahmen sowie ein Livebild von der Arena.

Die Veranstalter aus Oberhof liefern auch ausführliche Infos zur Strecke, die bei der Biathlon WM 2023 befahren wird. Sie können sich auf der offiziellen Webseite die Strecken zu allen Disziplinen mit Infos zu Höhenmetern und Schießständen ansehen. Die Arena am Rennsteig liegt 837 Meter über Normalnull und befindet sich knapp 2,5 Kilometer westlich von Oberhof.

Biathlon-WM 2023: Ein Rückblick auf die vergangene Weltmeisterschaft

Die Biathlon-WM 2022 wurde abgesagt - zum letzten Mal fand die Weltmeisterschaft also 2021 im slowenischen Pokljuka statt. In dieser Saison haben die Ergebnisse der WM erstmals keinen Einfluss auf die Wertung des Biathlon-Weltcups 22/23. In Pokljuka haben 2021 die Norweger dominiert: Das skandinavische Land sicherte sich sieben Goldmedaillen und erreichte insgesamt 14 Mal das Siegertreppchen. Frankreich und Schweden belegten am Ende die Positionen 2 und 3. Für die deutschen Biathletinnen und Biathleten reichte es nur für zwei Silbermedaillen.

Auf dem ewigen Medaillenspiegel sieht es für Deutschland allerdings besser aus, denn gemeinsam mit Norwegen belegt die Bundesrepublik mit 84 Goldmedaillen den ersten Platz. Insgesamt haben die deutschen Biathletinnen und Biathleten 205 Medaillen geholt.

