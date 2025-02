Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide: Tickets, Zeitplan und Infos zur Strecke

Ende November wurde der Biathlon-Weltcup 2024/25 offiziell eröffnet. Im Rahmen der laufenden Saison findet auch die Biathlon-WM 2024 in Lenzerheide statt. Seit 1958 werden die Weltmeisterschaften im Biathlon in jedem Jahr ausgetragen, in dem es keine Olympischen Winterspiele gibt. Außerdem tragen Männer und Frauen seit 1989 gemeinsame Weltmeisterschaften aus. Die Ergebnisse der WM 2025 fließen nicht in die Weltcup-Gesamtwertung mit ein.

Der Austragungsort Lenzerheide befindet sich in der Schweiz. Mit rund 2150 Einwohnern (Stand: Dezember 2022) ist das Dorf, welches zum Kanton Graubünden in der Region Albula gehört, recht überschaubar. Wintersport-Fans dürfte Lenzerheide durchaus bekannt sein, denn dort wurde in der Vergangenheit schon das eine oder andere alpine Ski-Weltcupfinale ausgetragen (2005, 2007, 2011, 2013, 2014, 2021). Dementsprechend verfügt der Ort über diverse Weltcup-Pisten, deren Gesamtlänge etwa 225 km beträgt. Dass die Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide stattfinden soll, wurde von der IBU (Internationale Biathlon-Union) schon im November 2020 beschlossen.

Wo gibt es Tickets für die Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide? Wie sieht der Zeitplan aus und was ist über die Strecke bekannt? Die wichtigsten Infos haben wir hier zusammengefasst.

Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide: Zeitplan und Termine

Die Weltmeisterschaften im Biathlon 2025 finden vom 12. bis zum 23. Februar 2025 statt. Der Zeitplan bei der WM in Lenzerheide sieht folgendermaßen aus:

Mittwoch, 12.02.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed-Staffel

Freitag, 14.02.2025, 15.05 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 15.02.2025, 15.05 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 16.02.2025, 12.05 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 16.02.2025, 15.05 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Dienstag, 18.02.2025, 15.05 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Mittwoch, 19.02.2025, 15.05 Uhr: Einzel Männer 20 km

Donnerstag, 20.02.2025, 16.05 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Samstag, 22.02.2025, 12.05 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 22.02.2025, 15.05 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 23.02.2025, 13.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 23.02.2025, 16.05 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Tickets für die Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide: Wo gibt es Karten?

Es gibt normale Karten für die einzelnen Wettkampftage der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide, WM-Dauerkarten, WM-Wochenkarten, einen VIP-Tagespass sowie einen VIP-Mehrtagespass. Eine vollständige Übersicht über die verschiedenen Karten und die Preise finden Interessierte auf der Website des Veranstalters. Alternativ können Tickets über skideutschland.de gebucht werden.

Lenzerheide 2025: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der letzten WM

Schauplatz der Biathlon-WM 2025 ist die Roland Arena in Lenzerheide in der Gemeinde Lantsch/Lenz. Im April 2013 erfolgte der Spatenstich für die neue Arena, im November desselben Jahres wurde die erste Bauphase für beendet erklärt. Seit 2017 verfügt die Roland Arena über die sogenannte A-Lizenz der IBU, wodurch sie zur Austragung von Weltcups berechtigt ist. Die letzte Biathlon-WM fand 2024 im tschechischen Nové Město na Moravě statt. Bei den Männern dominierten die Skandinavier - Norwegen holte gleich vier Medaillen (Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart), während Schweden das Staffelrennen gewann. Aufseiten der Frauen sowie bei den Mixed-Staffeln triumphierte Frankreich: Insgesamt sechs Medaillen sicherten sich die französischen Sportlerinnen und Sportler.

Fakten zum Biathlon-Stadion in Lenzerheide:

Name: Roland Arena

Biathlon-Weltcups: 2023

Zuschauerplätze: bis zu 15.000

Streckenlänge: ca. 225 km