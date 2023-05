Bis zu 4800 Euro: Die 10 Top-Jobs für die Sie das Home-Office nicht verlassen müssen

Für viele ermöglicht die Arbeit im Home-Office einen gesunden Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit zu schaffen. In manchen Berufen kann man sogar gutes Gehalt verdienen.

24.05.2023 | Stand: 16:46 Uhr

Work-Life-Balance ist mittlerweile ein bekannter Begriff. Immer mehr Arbeitnehmende suchen sich deshalb ihren Arbeitgeber anhand der Angebote für flexibles Arbeiten aus und immer mehr Firmen bieten solche Arbeitsmodelle an. Dazu zählt für die Angestellten neben individuellen Arbeitszeiten auch oft die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Doch welche Jobs bieten sich am besten fürs Home-Office an?

Bevor es zu den Jobs geht: Was bedeutet Home-Office eigentlich?

Im Home-Office zu arbeiten, erleichtert Arbeitnehmenden Beruf und Alltag zu verbinden. Nicht nur, weil die tägliche Fahrt zum Büro dadurch wegfällt, sondern auch, weil sich die Arbeitszeiten flexibel gestalten lassen. Arbeiten wann und von wo aus man will – so stellen sich viele die Arbeit im Home-Office vor. Auch für die Arbeitgeberseite bietet das Home-Office-Modell einige Vorteile, wie Einsparungen im Bereich Strom- und Heizkosten. Außerdem profitieren Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen meist von der Ausgeglichenheit ihrer Mitarbeitenden im Home-Office.

Doch Home-Office ist nicht gleich Home-Office: Viele Firmen unterscheiden zwischen Home-Office und mobilem Arbeiten. Versteht man Home-Office im wahrsten Sinne des Wortes, so ist damit der gesetzlich definierte Begriff der „Telearbeit“ gemeint. Telearbeit ist immer an einen fest eingerichteten Bildschirmplatz außerhalb des Betriebs und an feste Arbeitszeiten gebunden. Jedoch ist laut Verdi der Begriff „Home-Office“ nicht gesetzlich definiert. Er kann also theoretisch von Arbeitgebern als Synonym zu mobilem Arbeiten genutzt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Home-Office und mobilem Arbeiten?

Da Home-Office kein gesetzlich definierter Begriff ist, kann er auch für sogenanntes „mobiles Arbeiten“ verwendet werden. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales zeichnet sich mobiles Arbeiten dadurch aus, dass Arbeitnehmer ihre Arbeit von einem Ort außerhalb des Betriebs verrichten können. Für diesen Artikel soll diese Definition von mobilem Arbeiten unter den Begriff „Home-Office“ fallen.

Die 10 Top-Jobs für die Sie das Home-Office nicht verlassen müssen

Die Möglichkeit von überall aus zu arbeiten kann eine Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein. Auch kann es die Motivation und Produktivität steigern. Die besten Jobs fürs Home-Office stellen wir ihnen hier vor.