Bürgergeld-Auszahlung für Oktober 2023: Wann wird das Geld überwiesen?

Das Bürgergeld wird jeden Monat an Bedürftige ausgezahlt. Wann wird das Geld im Oktober 2023 überwiesen?

21.09.2023 | Stand: 14:48 Uhr

Wer Bürgergeld bezieht, ist auf die regelmäßige Auszahlung angewiesen. Umso wichtiger, dass das Geld dann pünktlich auf dem Konto ist. Die Auszahlungstermine liegen dabei bereits fest. Aber wann wird das Bürgergeld eigentlich im Oktober überwiesen?

Bürgergeld-Auszahlung: Wann wird das Geld im Oktober überwiesen?

In der Regel ist es so, dass das Bürgergeld den Empfängerinnen und Empfängern im Vormonat überwiesen wird, so haben sie es spätestens am ersten Tag des neuen Monats auf dem Konto, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt.

Für Oktober 2023 wird das Bürgergeld vom Jobcenter laut buerger-geld.org am Freitag, 29. September 2023 ausgezahlt.

Auf welches Konto wird das Bürgergeld überwiesen?

Die Unterstützung wird auf das von den Empfängern angegebene Bankkonto überwiesen. Das kann auch das Konto eines Familienmitglieds oder eines Bekannten sein, erklärt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Wer kein eigenes Konto hat und nicht möchte, dass das Bürgergeld an ein fremdes Konto überwiesen wird, kann die Leistung auch per Zahlungsanweisung zur Verrechnung bekommen. Dadurch entstehen allerdings Kosten. Das Jobcenter übernimmt die Kosten nur, wenn der Betroffene nachweisen kann, dass die Bank ihm kein Konto einrichten möchte. Dieser Umstand muss von der Bank bescheinigt werden.

Wie lange wird das Bürgergeld gezahlt?

Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales erhalten Personen so lange Bürgergeld wie sie hilfebedürftig sind und die Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel die nötige Erwerbsfähigkeit und die Altersgrenze. Das zuständige Jobcenter prüft in regelmäßigen Abständen, in der Regel alle zwölf Monate, ob sich etwas an den Voraussetzungen geändert hat. Es ist aber auch möglich, dass die Voraussetzungen in kürzeren Abständen geprüft werden.

Übrigens: Das Bürgergeld erhöht sich 2024, auch Kinder sind von der Erhöhung betroffen. Für Paare wirkt sich die Erhöhung deutlich aus. Außerdem können Betroffene einen Zuschuss erhalten, in Form eines Bürgergeld-Bonus. Das Jobcenter übernimmt zudem bis zu einer gewissen Grenze die Miete beim Bürgergeld und sogar andere Kosten, mit denen man nicht rechnen würde. Auch Urlaub wird unter Umständen in einigen Bundesländernübernommen. Wer Bürgergeld bezieht, muss allerdings Urlaub beantragen.