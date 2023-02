Corona-Tote: Wie viele Opfer in Deutschland und weltweit?

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit über 6,8 Millionen Menschen an der Krankheit gestorben. Wie viele davon in Deutschland, wie viele in anderen Ländern? Ein Überblick.

17.02.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Seit Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle im November 2019 sind weltweit über 6,8 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. Insgesamt sind über 750 Millionen Krankheitsfälle mit dieser Diagnose verzeichnet worden. Wie verteilen sich diese Todesfälle auf Deutschland und den Rest der Welt? Welche Länder sind besonders betroffen? Und welche Länder haben vergleichsweise wenig Tote zu beklagen?

Corona-Tote in Deutschland: So verteilen sich die Todesfälle auf die Bundesländer

Deutschland macht mit knapp 38 Millionen Corona-Fällen insgesamt einen nicht unerheblichen Teil der Infektionen weltweit aus. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Deutschland rund 167.000 Menschen in Zusammenhang mit der Viruserkrankung gestorben. Auf die Bundesländer verteilen sich die Todesfälle und Infektionen so:

Bundesland Corona-Infektionen Todesfälle Baden-Württemberg 5.029.015 19.088 Bayern 6.699.441 28.289 Berlin 1.423.166 5.522 Brandenburg 1.107.464 6.460 Bremen 301.747 961 Hamburg 804.203 3.592 Hessen 2.902.241 12.262 Meck­lenburg-Vor­pommern 708.857 2.751 Nieder­sachsen 3.836.155 13.426 Nord­rhein-West­falen 7.963.271 31.040 Rhein­land-Pfalz 1.751.417 6.886 Saarland 487.191 2.109 Sachsen 1.948.728 16.772 Sachsen-Anhalt 956.591 6.252 Schles­wig-Holstein 1.170.672 3.456 Thüringen 880.198 8.258

(Stand: 16. Februar 2023)

Die wenigsten Fälle und Todesfälle bisher hat Bremen, die meisten Fälle und Todesfälle finden sich in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland. Die täglich aktualisierten Zahlen finden Sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts.

Corona-Tote weltweit: USA mit Abstand am meisten Todesfälle

Weltweit gab es bisher über 6,8 Millionen Corona-Tote. Mehr als eine Million dieser Todesfälle sind alleine in den USA zu verzeichnen, währenddessen China offenbar wesentlich milder durch die Pandemie kam. Allerdings sind die weltweiten Daten mit etwas Vorsicht zu genießen: Die meisten bestätigten Fälle gibt es in Europa und Nord- und Südamerika, wo eben auch am meisten getestet wird. In anderen Regionen wird weniger getestet, was letztlich die Gesamtstatistik verfälschen kann. Eine Auswahl an Ländern weltweit, ihre bestätigten Fälle sowie die Todesfälle aufgrund von Corona:

Land Corona-Infektionen Todesfälle Deutschland 37.970.357 167.124 Vereinigte Staaten (USA) 101.496.168 1.103.936 China 98.836.691 119.023 Brasilien 36.953.492 697.762 Indien 44.684.376 530.756 Russland 22.106.985 395.652 Mexiko 7.400.848 332.580 Peru 4.483.779 219.287 Vereinigtes Königreich 24.315.983 205.540 Italien 25.519.067 187.551 Indonesien 6.733.478 160.878 Frankreich 38.467.616 160.947 Iran 7.565.865 144.788 Kolumbien 6.358.068 142.576 Argentinien 10.042.136 130.448 Polen 6.394.131 118.800 Spanien 13.748.918 118.976

(Stand: 16. Februar 2023)

Diese ausgewählten Daten stammen von der WHO und können auf der Website der Organisation tagesaktuell verfolgt werden.

