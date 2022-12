"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022: Übertragung, Gäste und alle Infos

"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" läuft an Weihnachten im TV. Hier bekommen Sie alle Informationen rund um Gäste, Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator.

20.12.2022 | Stand: 07:27 Uhr

Mit "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" legt das ZDF dieses Jahr einen Fernsehklassiker wieder auf, denn die Ratesendung gibt es bereits seit 1971. Die ursprüngliche Version der Sendung wurde 1986 abgesetzt. Seitdem wurde "Dalli Dalli" allerdings immer wieder ausgestrahlt - zum Beispiel 2013 unter dem Titel "Das ist Spitze!" beim NDR. Im Mai 2021 kehrte "Dalli Dalli" zuerst mit einer Sonderausgabe zum 50-jährigen Jubiläum zurück. Es folgte eine weitere Ausgabe der Sendung an Weihnachten 2021 - und auch dieses Jahr wird "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" wieder im TV zu sehen sein.

Sie möchten die neue Ausgabe von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022 gerne im TV oder Stream verfolgen? Wir haben alle Informationen rund um Gäste, Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator für Sie.

"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022: Termin der Sendung

Wie der Name schon verrät wird die neue Ausgabe von "Dalli Dalli" an Weihnachten ausgestrahlt. Der genaue Termin ist der 25. Dezember 2022. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Neben "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" hat das TV-Programm am 1. Weihnachtsfeiertag auch einige Klassiker im Angebot.

Übertragung von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022 live im TV und Stream

Die diesjährige Weihnachtsausgabe von "Dalli Dalli" ist am 25.12.2022 um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen im ZDF zu sehen. Parallel dazu können Sie die Sendung auch im Live-Stream des ZDF verfolgen. Das Online-Angebot des öffentlich-rechtlichen Senders kann im gesamten Bundesgebiet kostenlos abgerufen werden.

Moderator von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022: Johannes B. Kerner ist Gastgeber

Das Original aus den 1970er Jahren wurde von Hans Morgenthal moderiert. Der Moderator war für seine freundliche Art bekannt und dafür, dass er versuchte, alle Kandidaten möglichst gut aussehen zu lassen. In diese großen Fußstapfen musste seither jeder treten, der eine neue Auflage der Sendung moderierte. Die aktuellen Folgen werden allerdings auch von einem echten Schwergewicht des deutschen Fernsehens moderiert: Von niemand geringerem als Johannes B. Kerner. Der Sportmoderator und Talkshow-Host war über Jahre hinweg eine feste Instanz beim ZDF und ist seit einiger Zeit wieder bei dem Sender aktiv. Außerdem ist er alt genug, um noch mit den ursprünglichen Folgen mit Hans Morgenthal aufgewachsen zu sein. Er hat es daher in den letzten beiden Folgen immer geschafft, die Sendung im gewohnten Niveau zu gestalten.

Gäste bei "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022: Diese Promis sind im Studio zu Gast

Auch dieses Jahr treten wieder einige prominente Gäste in Zweierteams an, um zu raten. Eingeladen sind für diese Ausgabe von "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" folgende Promis:

Annette Frier: Die Schauspielerin und Komikerin wurde 1974 in Köln geboren. Bekannt wurde sie als Schauspielerin in der RTL-Serie "Hinter Gittern". Als Komikerin machte sie ihr Debüt in dem mittlerweile als Kult geltenden Format "Switch".

Die Schauspielerin und Komikerin wurde 1974 in Köln geboren. Bekannt wurde sie als Schauspielerin in der RTL-Serie "Hinter Gittern". Als Komikerin machte sie ihr Debüt in dem mittlerweile als Kult geltenden Format "Switch". Bastian Pastewka: Der Komiker ist selbst fast ebenso Kult wie "Dalli Dalli". Mit seiner eigenen Show "Pastewka" ist er heute wieder im TV zu sehen.

Der Komiker ist selbst fast ebenso Kult wie "Dalli Dalli". Mit seiner eigenen Show "Pastewka" ist er heute wieder im TV zu sehen. Andrea Kiewel: Heute arbeitet die 57-jährige als Fernsehmoderatorin, doch ursprünglich war sie Lehrerin. Zwischendurch fand sie auch einmal eine Stelle als Rettungsschwimmerin auf Usedom.

Heute arbeitet die 57-jährige als Fernsehmoderatorin, doch ursprünglich war sie Lehrerin. Zwischendurch fand sie auch einmal eine Stelle als Rettungsschwimmerin auf Usedom. Steffen Henssler: Der Star-Koch ist mit seiner Show "Grill den Henssler" fast wöchentlich im TV zu sehen. Seine sympathische Art macht ihn allerdings auch zu einem idealen Kandidaten für eine Quiz-Show.

Der Star-Koch ist mit seiner Show "Grill den Henssler" fast wöchentlich im TV zu sehen. Seine sympathische Art macht ihn allerdings auch zu einem idealen Kandidaten für eine Quiz-Show. David Garrett: Sonst ist David Garrett auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und führt seine atemberaubenden Fähigkeiten an der Geige vor. Diesmal jedoch ist er im heimischen Fernsehen in der Weihnachtsausgabe von "Dalli Dalli" zu sehen.

Sonst ist David Garrett auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und führt seine atemberaubenden Fähigkeiten an der Geige vor. Diesmal jedoch ist er im heimischen Fernsehen in der Weihnachtsausgabe von "Dalli Dalli" zu sehen. Riccardo Simonetti: Der jüngste der Gast Riccardo Simonetti wurde 1993 geboren und damit lange nach der glanzvollen Zeit des ursprünglichen "Dalli Dalli". Einem jüngeren Publikum ist der Moderator und Autor daher eventuell besser bekannt.

Der jüngste der Gast Riccardo Simonetti wurde 1993 geboren und damit lange nach der glanzvollen Zeit des ursprünglichen "Dalli Dalli". Einem jüngeren Publikum ist der Moderator und Autor daher eventuell besser bekannt. Kristina Inhof: "Dalli Dalli" war ursprünglich eine Zusammenarbeit mit dem ORF. Da darf unter den Kandidaten natürlich keine Österreicherin fehlen. Die Moderatorin Kristina Inhof passt entsprechend gut in die Sendung.

Die Jury besteht aus Christian Neureuther (ehemaliger Skirennläufer) und seiner Schwiegertochter Miriam Neureuther (ehemalige Biathletin).

Die diesjährigen Gäste reihen sich damit in eine weitläufige Riege an Prominenten ein, die bereits bei "Dalli Dalli" angetreten sind. Annette Frier und Bastian Pastewka waren beispielsweise auch bereits im letzten Jahr bei "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" zu Gast. Damals waren ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen:

Michelle Hunziker, Moderatorin und Model

Michael "Bully" Herbig, Komiker und Regisseur

Victoria Swarovsky, Moderatorin

Sabine Heinrich, Moderatorin

Hans Sigl, Schauspieler

Arabella Kiesbauer, Moderatorin

Joachim Llambi, Turniertänzer und Wertungsrichter

Rick Kavanian, Schauspieler und Komiker

Eckart von Hirschhausen, Arzt, Comedian und Moderator

Mark Keller, Schauspieler und Sänger

"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022 verpasst? Wiederholung der Show

Sie haben die Ausstrahlung der Sendung verpasst? Da ist kein Problem, denn auch nach dem Sendetermin wird "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022 in der ZDF-Mediathek zum nochmaligen Anschauen verfügbar sein. Außerdem gibt es am 31. Dezember 2022 um 15.50 Uhr auch eine Wiederholung im TV - natürlich auch im ZDF.

"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow": Darum geht es in der Sendung

"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" orientiert im ihrem Aufbau und Ablauf am Original: verschiedene prominente Gäste treten in Teams gegeneinander an. Sie müssen sich dabei in unterschiedlichen Spielen beweisen - darunter sowohl Rate- als auch Aktionsspiele im Studio.