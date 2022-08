"Daredevil Born Again": Start, Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Charlie Cox kehrt als Daredevil auf Disney plus zurück: "Daredevil Born Again" erzählt die Story weiter, die auf Netflix begann. Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung haben wir hier für Sie.

08.08.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Lange hatten Fans der Serie für eine Rückkehr von Charlie Cox in seiner Rolle als Daredevil plädiert. Ursprünglich waren mehrere Marvel-Serien wie "The Punisher", "Luke Cage" oder "Jessica Jones" auf Netflixzu sehen gewesen, bevor Disney mit dem eigenen Streaming-Dienst an den Start gegangen war. Daraufhin hing die Zukunft dieser Netflix-Produktionen in der Schwebe. Nun kehrt mit "Daredevil Born Again" jedoch zumindest eine der Serien zurück und erneut wird Charlie Cox die Hauptrolle als blinder Superheld übernehmen. Die neue Serie wird im Rhamen von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe erscheinen, die mit dem dritten Teil der Ant-Man-Reihe Anfang 2023 startet - bis zum Start von "Daredevil Born Again" müssen sich hoffnungsvolle Zuschauer jedoch noch etwas länger gedulden.

Wann genau geht "Daredevil Born Again" bei Disneyplus an den Start? Wie viele Folgen wird es geben und welche Schauspieler sind Teil der Besetzung? Gibt es schon Infos zur Handlung? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und haben alle Infos, die aktuell zur Serie zur Verfügung stehen.

"Daredevil Born Again": Start der neuen Marvel-Serie

Einen genauen Start-Termin zur neuen "Daredevil"-Serie hat Disney bisher noch nicht bekannt gegeben. Einen Zeitrahmen gibt es allerdings bereits: "Daredevil Born Again" erscheint erst im Frühjahr 2024 in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe. Die Phase beginnt mit "Ant-Man and the Wasp: Quatumania" am 17. Februar 2023 und beinhaltet außerdem unter anderem "Guardians of the Galaxy, Vol. 3" und "Captain America: New World Order".

Folgen von "Daredevil Born Again"

Obwohl bisher noch nicht viel zur neuen Marvel-Serie bekannt ist, steht bereits fest, dass die neueste Ausgabe der Daredevil-Reihe 18 Folgen umfassen wird. Ausgehend von der Netflix-Variante der Show werden wohl auch die neuen Episoden wieder rund 40 Minuten dauern. Sobald Disney die Titel der Folgen und weitere Infos veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

Besetzung von "Daredevil Born Again": Schauspieler im Cast

Über den Großteil der Besetzung von "Daredevil Born Again" lässt sich derzeit nur spekulieren. Zwei bekannte Gesichter werden aber garantiert wieder mit dabei sein: Charlie Cox als AnwaltMatthew Michael Murdock aka "Daredevil" und Vincent D'Onofrio als Wilson Grant Fisk aka "Kingpin". Charlie Cox hatte bereits einen Gastauftritt in "Spider-Man: No Way Home", wo er allerdings nur als AnwaltMatthew Murdock in Erscheinung trat und nicht als sein Alter Ego Daredevil zu sehen war. Auch Vincent D'Onofrio nahm schon vor der Rückkehr der "Daredevil"-Serie seine Rolle als Kingpin wieder auf: Er war in einigen Episoden der "Hawkeye"-Serie dabei, die 2022 auf Disneyplus erschienen ist. Ob auch andere Schauspieler aus der alten Netflix-Serie wieder mit dabei sein werden ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald Disney bekannt gibt, welche Schauspieler zum Cast von "Daredevil Born Again" gehören, erfahren Sie es hier.

Handlung von "Daredevil Born Again": Worum geht es in der Serie?

Darüber, was in "Daredevil Born Again" passieren wird, hüllt sich Disney bislang in Schweigen. Allerdings ist der Titel der neuen Serie bereits ein möglicher Hinweis auf die Handlung, da die Daredevil Comic-Ausgaben 227 - 231 ebenfalls den Titel "Born Again" tragen. In den Comics geht es sehr düster zu und Daredevil wird mit Verrat aus den eigenen Reihen konfrontiert. Karen Page verkauft seine wahre Identität an den Kingpin, der daraufhin Matthew Murdock das Leben zur Hölle macht. Schließlich landet er auf der Straße und muss sich von ganz unten wieder zurück ins Leben kämpfen. Ob die Comics aber tatsächlich die Grundlage für die neue Serie sind, steht bisher noch nicht fest. Es könnte sich bei "Daredevil Born Again" auch einfach um eine Anspielung auf das Revival der tot geglaubten Netflix-Serie handeln. In jedem Fall werden wir Sie zur Handlung informieren, sobald es gesicherte Infos von Disney dazu gibt. (AZ)