"Das Traumschiff - Hawaii": Alles zu TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung in TV und Stream

Dieses Mal geht es für "das Traumschiff" nach Hawaii. Wir informieren Sie über TV-Termin, Darsteller, Handlung sowie die Übertragung der Folge in TV und Stream.

07.06.2022 | Stand: 10:35 Uhr

Bereits seit über 40 Jahren sticht "Das Traumschiff" in See. In der ersten Folge ging es für das Kreuzfahrtschiff Richtung Bahamas. Ähnlich paradiesisch ist das Ziel auch dieses Mal: Es geht für die Reisenden auf die traumhafte Insel Hawaii.

Hier erfahren Sie alles zur Ausstrahlung der Hawaii-Folge von "Das Traumschiff". Außerdem klären wir Sie über die Handlung und die Darsteller auf, die sie in dieser Episode erwarten.

"Das Traumschiff - Hawaii": TV Termin

Die nächste Ausstrahlung der 82. Episode von "Das Traumschiff" ist am 28. Juni. Ebenso wie die anderen Episoden wird auch diese Folge im ZDF zu sehen sein. Los geht es wie gewohnt in der Prime-Time um 20.15 Uhr.

Die Darsteller bei "Das Traumschiff - Hawaii": Das sind die Schauspieler

In dieser Episode spielt den Kapitän des Schiffes noch nicht der bekannte Schlagerstar Florian Silbereisen. Stattdessen wird die Rolle des Kapitän Victor Burger von Schauspieler Sascha Hehnübernommen. Im Folgenden bieten wir Ihnen eine Übersicht über die an dieser Episode von "Das Traumschiff" beteiligten Schauspieler:

Schauspieler Rolle Sascha Hehn Kapitän Victor Burger Barbara Wussow Hanna Liebhold Nick Wilder Dr. Sander Gila von Weitershausen Susanna Christoph M. Ohrt Frank Dana Golombek Mila Silvia Maleen Vera Stephan Luca Jon Hedi Honert Katja Max Woelky Thomas Daniel Wiemer Holger Nina Kaiser Lotte

Die Handlung von "Das Traumschiff - Hawaii"

Auch wenn diese Folge von "Das Traumschiff" im paradiesischen Hawaii spielt, so sind doch nicht alle Crew-Mitglieder in Urlaubsstimmung. Insbesondere Chief Purser Holger und Sous-Chef Thomas geraten in die Bredouille. Dieses Mal ist nämlich die Controllerin Katja mit an Bord. Diese könnte herausfinden, dass Holger seinem Kollegen Thomas 10.000 Euro aus der Schiffskasse geliehen hat, damit dieser die OP seiner kleinen Tochter bezahlen konnte. Um das Geld wieder aufzutreiben, täuschen die beiden eine Erpressung vor. Doch Kapitän Burger schöpft Verdacht und beginnt mit seinen Vertrauten, den beiden auf die Schliche zu kommen.

Auch unter den Gästen ist die Stimmung teilweise angespannt. Das Liebespaar Jon und Vera möchte seine Beziehung auf der Kreuzfahrt offiziell machen, doch die Kinder der beiden sind nicht gerade begeistert. Es folgen einige Versuche der beiden, sich dem Kind des jeweils anderen anzunähern. Insbesondere bei Veras Sohn Moritz erweist sich das jedoch als schwierig.

Ebenfalls mit an Bord sind der ehemalige Juwelendieb Frank und die Versicherungsdetektivin Mila. Der Flirt zwischen den beiden nimmt Fahrt auf, nicht zuletzt durch die reiche Witwe Susanna. Mila wurde nämlich damit beauftragt zu verhindern, dass ihr ein weiteres Mal auf einer Kreuzfahrt die Juwelen gestohlen werden.

Übertragung von "Das Traumschiff - Hawaii" in TV und Stream

"Das Traumschiff - Hawaii" wird wie immer im ZDF ausgestrahlt. Sendetermin ist Sonntag, der 12. Juni, um 20.15 Uhr. Für all diejenigen, die an diesem Tag bereits etwas anderes vorhaben, die Folge aber dennoch sehen möchten, gibt es die Möglichkeit, auf die ZDF-Mediathek zurückzugreifen. Dort ist die Folge bereits jetzt für jeden frei verfügbar.