Die fünf schlimmsten Erdbeben der Welt

Erdbeben in Chile: Am 22. Mai 1960 wurde das bislang schwerste Erdbeben der Geschichte aufgezeichnet. Die Momenten-Magnituden-Skala zeigte 9,5 an und damit so viel wie nie zuvor und auch wie nie mehr danach. Das Beben an der Südküste ging als "Großes Chile-Erdbeben" in die Geschichte ein. Damals schoben sich zwei Kontinentalplatten um mehr als 30 Meter gegeneinander. Innerhalb von nur zehn Minuten legte diese freigesetzte Energie ganze Städte in Trümmer. Dabei kamen 1655 Menschen ums Leben. Das Beben löste einen Tsunami aus, der danach in Japan 130 Menschen und auf Hawaii 61 Menschen tötete.