Die gefährlichsten Straßen der Welt: Top 10

Straßen können aus ganz unterschiedlichen Gründen gefährlich sein. Lesen Sie hier, welche Strecken sie besser umfahren und meiden sollten – außer Sie sind ein Adrenalin-Junkie.

10.08.2023 | Stand: 14:48 Uhr

Auf unserer Welt gibt es zahlreiche Straßen, die durch schöne und beeindruckende Landschaften führen, die sich für Wandertouren anbieten oder einfach nur eine schöne Aussicht aus dem Auto heraus bieten. Doch neben den eindrucksvollen Routen gibt es auch Straßen, die aufgrund verschiedener Gründe gefährlich sein können – entweder wegen gefährlichen Straßenbedingungen, besonders engen Kurven und unbefestigtem Boden oder wegen hohen Unfallraten und bewaffneten Straßenüberfällen in ärmeren Gegenden. Bei der Befahrung dieser Straßen ist besondere Vorsicht geboten und fahrerisches Können gefragt. Im Artikel erfahren Sie, welche 10 Straßen auf der Welt als besonders gefährlich gelten, was die Gründe hierfür sind und noch weitere Fakten.

Die gefährlichsten Straßen der Welt im Überblick – Platz 1 bis 5

1) North Yungas Road, Bolivien

Zweifelsfrei die gefährlichste Straße der Welt ist die North Yungas Road in Bolivien. Auf dieser Straße kamen dutzende Menschen ums Leben, insbesondere bis zum Jahr 2007. Offiziell wurde die Straße, die 70 Kilometer in den Anden von La Paz nach Caranavi in die Region Yungas führt, in den 90er-Jahren von der interamerikanischen Entwicklungsbank als gefährlichste Strecke der Welt bezeichnet. Die hohe Unfallstatistik ist seit 2007 gesunken, weil eine asphaltierte Neubaustrecke eröffnet wurde und sich seither mehr Mountainbiker, die den Kick in gefährlichen Sportarten suchen, auf der gefährlichen und nicht asphaltierten Straße befinden. Kraftfahrzeuge sind seit der Eröffnung der Ausweichstrecke eher seltener zu sehen. Die Straße ist an einigen Stellen nur dreieinhalb Meter breit, dichter Nebel und schlechte Wetterverhältnisse lassen zunehmend die Unfallgefahr steigen. Der Spitzname "El camino del muerte" hält sich daher bis heute, aufgrund der steilen Abhänge und der zahlreichen Todesfälle, wie der Spiegel berichtet.

2) Trans-Sibirische Autobahn, Russland

Es gibt nicht nur eine transsibirische Eisenbahnstrecke, die zu den spektakulärsten Eisenbahnstrecken weltweit zählt, sondern auch eine Trans-Sibirische Autobahn, die man mit dem Auto bis nach St. Petersburg befahren kann. Doch hier sollte man besonders vorsichtig sein, denn die insgesamt fast 11.000 Kilometer lange Autobahn, die vom Westen Russlands nach Wladiwostok im Osten führt, hat einige gefährliche Abschnitte. Insbesondere in den kalten Wintermonaten können extreme Kälte, Schnee und Eis die Straßenverhältnisse erheblich beeinträchtigen, was das Fahren gefährlich macht.

3) Karakoram Highway, Pakistan und China

Der Karakorum-Highway erstreckt sich mit fast 1.300 Kilometern als internationale Fernstraße zwischen Kaxgar im autonomen Gebiet Xinjiang (Westchina) und Havelian im Nordwesten Pakistans und gilt mit einer Höhe von über 4.000 Metern an manchen Stellen als höchstgelegene Straße weltweit. Diese Strecke führt durch hohe Berge und aufgrund von Erdrutschen, Lawinen oder schlechten Wetterverhältnissen kann die Fahrt besonders gefährlich werden. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, kann die Strecke im Winter nicht befahren werden.

4) Skippers Canyon Road, Neuseeland

Die Skippers Canyon Road, die oftmals als gefährlichste Straße in ganz Neuseeland bezeichnet wird, liegt in der Nähe von Queenstown im Otago-Gebiet auf der Südinsel Neuseelands. Die Straße erstreckt sich circa 27 Kilometer durch eine Schlucht entlang des Kawarau Rivers. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit, der kurvenreichen Wegführung und steilen Abhängen sollten Fahrer besonders vorsichtig sein. Mietwagen-Firmen verbieten die Befahrung der Strecke und größere Fahrzeuge dürfen sie ebenfalls nicht befahren. Laut dangerousroads.org ist die Strecke in den letzten Jahren bei Touristen sehr beliebt geworden und zählt für viele zu den Highlights während einer Reise in Neuseeland.

5) BR-116 (Rodovia da Morte), Brasilien

Brasilien ist zwar ein schönes Urlaubsland, doch die Fahrt auf so manchen Abschnitten der BR-116, die von den Einheimischen "Rodavia da Morte" genannt wird, was übersetzt Todesstraße bedeutet, kann ganz schön gefährlich sein. Die Bundesstraße ist eine der wichtigsten Straßen in Brasilien und erstreckt sich über eine Länge von mehr als 4.800 Kilometern. Sie verbindet den Nordosten Brasiliens mit dem Süden des Landes und beginnt in Fortaleza im Bundesstaat Ceará und endet in Jaguarão im Bundesstaat Rio Grande do Sul an der Grenze zu Uruguay. Wie die Rheinische Post berichtet, hat die BR-116 aufgrund ihrer gefährlichen Bedingungen wie beispielsweise steile Klippen oder katastrophale Straßenbedingungen eine der höchsten Unfallraten in Brasilien und zählt äußerst viele Todesopfer. Hinzu kommt, dass ein besonders hohes Verkehrsaufkommen auf einigen Abschnitten herrscht.

Die gefährlichsten Straßen der Welt im Überblick – Platz 6 bis 10

6) James Dalton Highway, Alaska, USA

Der James Dalton Highway erstreckt sich über ungefähr 666 Kilometer und führt von Livengood, nahe Fairbanks, bis zum Prudhoe Bay an der arktischen Küste Alaskas und wird häufig als gefährlichste Straße in den USA bezeichnet. Grund hierfür ist wohl, dass der Highway kaum asphaltiert und oft von Eis bedeckt ist. Extreme Wetterbedingungen und schlechte Straßenverhältnisse machen laut Travelbook eine Fahrt auf einem der abgelegensten Fernstraßen in Nordamerika besonders gefährlich. Eine Tour südlich des Dalton Highways gilt aufgrund seiner steilen Abhänge und Kurven als risikoreicher als im Norden der Strecke, wo es etwas ebener ist.

7) Strecke von Jalalabad nach Kabul, Afghanistan

Terroristische Aktivitäten, instabile Sicherheitslage und schlechte Straßenverhältnisse. Die Strecke von Jalalabad nach Kabul, die circa 60 Kilometer lang ist, gilt aus mehreren Gründen als gefährlich. Außerdem haben sich in den letzten Jahren zahlreiche tödliche Unfälle aufgrund der verschlungenen und ungesicherten Straßenverhältnisse ereignet.

8) Stelvio Pass, Italien

Der Stelvio Pass liegt in den Ostalpen, in der italienischen Provinz Sondrio in der Region Lombardei. Die Passhöhe befindet sich auf einer Höhe von etwa 2.757 Metern über dem Meeresspiegel. Damit gilt er als einer der höchsten Gebirgspässe in Europa – und die Höhe bringt auch eine Gefahr für die Autofahrer mit. Denn durch die engen Kurven auf der Strecke sind laut der Süddeutschen Zeitung schon einige Unfälle passiert.

9) Trollstigen, Norwegen

Schmale Fahrbahn, enge Serpentinen und steile Kurven – so schön die Aussicht auch ist, das Fahren auf dieser Strecke erfordert viel Vorsicht und Konzentration. Die Trollstigen-Straße liegt in der Region Møre og Romsdal im Westen Norwegens. Sie erstreckt sich durch die Berge der Gemeinde Rauma und ist Teil der Nationalstraße 63. Die enge Fahrbahn führt häufig zu Unfällen beim Gegenverkehr und wegen schlechter Wetterverhältnisse und Lawinengefahr ist die Strecke laut Marcopolo nur von Mai bis Oktober freigegeben.

10) Srinagar-Leh Highway, Indien

Das Fahren auf dem Srinagar-Leh Highway in Indien kann auch gefährlich werden. Besonders im Winter, wenn die Schneehöhe einige Meter erreicht und Schneeverwehungen die Sicht blockieren, ist ein Passieren nahezu unmöglich. Der Highway ist circa 400 Kilometer lang und beginnt in Srinagar, der Hauptstadt von Jammu und Kashmir, und führt laut Marcopolo durch die Berglandschaften des Himalayas bis nach Leh, der Hauptstadt von Ladakh. Enge Kurven und steile Anstiege machen eine Fahrt besonders herausfordernd.

