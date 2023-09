Die gefährlichsten Vulkane der Welt: Top 10

Vulkane sind in vielen Ländern wahre Touristenmagneten. Lesen Sie hier, welchen 10 Vulkanen auf der Welt Sie besser nicht zu nahe kommen sollten.

07.09.2023 | Stand: 16:34 Uhr

Vulkane sind auf vielen Teilen der Erde verbreitet und gelten als faszinierende Naturphänomene. Sie verdeutlichen die Kraft und Dynamik unseres Planeten, spielen eine wichtige Rolle bei der Landschaftsbildung und sind eine wahre Touristenattraktion – beispielsweise für die Ausübung gefährlicher Sportarten. Es wird zwischen aktiven, ruhenden und erloschenen Vulkanen unterschieden. Dabei gibt es einige Vulkane, die besonders gefährlich sind. Diese Vulkane bergen ein erhebliches Risiko für menschliche Siedlungen und die Umwelt, da sie das Potenzial für verheerende Ausbrüche haben. Erfahren Sie im Artikel, wo die zehn gefährlichsten Vulkane der Welt zu finden sind.

Aktiver, ruhender oder erloschener Vulkan – was ist eigentlich der Unterschied?

Aktiver Vulkan : Bei einem aktiven Vulkan zeigt sich eine Magma-Aktivität im Untergrund. Der Vulkan muss dann genau beobachtet werden, weil er zu jeder Zeit ausbrechen könnte. Wenn er bereits Vulkaneruptionen zeigt, dann wird er zu einem ausbrechenden Vulkan wie beispielsweise der Ätna auf Sizilien.

Ruhender Vulkan : Ein ruhender Vulkan wird auch als inaktiver Vulkan bezeichnet und meint, dass er momentan keine Aktivitäten zeigt. Er kann jedoch wieder aktiv werden, da sich nach wie vor eine Magmakammer im Untergrund befindet.

Die gefährlichsten Vulkane der Welt im Überblick: Platz 1 bis 5

1) Vesuv, Italien

Wer hätte gedacht, dass der gefährlichste Vulkan der Welt in Europa zu finden ist? Der Vulkan Vesuv gilt als einziger aktiver Vulkan auf Europas Festland. Er steht unter strenger Beobachtung der Behörden, da er laut italien.de nur circa 10 Kilometer von der dicht besiedelten Stadt Neapel entfernt liegt. Ein Ausbruch hätte – trotz Evakuierungsplänen – schlimme Folgen für die Bevölkerung.

Letzter Ausbruch: März 1944

Höhe: 1.281 Meter

2) Merapi, Indonesien

Indonesien ist besonders von Vulkanausbrüchen betroffen, da der Inselstaat auf dem pazifischen Feuerring liegt und mehrere tektonische Platten zusammenstoßen. Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java gilt als äußerst aktiv und hat im März 2023 die umliegenden Dörfer mit Vulkanstaub überdeckt. Dabei hat die Aschewolke eine Höhe von etwa drei Metern erreicht, wie die Tagesschau berichtete.

Letzter Ausbruch: Juni 2021

Höhe: 2.910 Meter

3) Nyiragongo, Demokratische Republik Kongo

Der Nyiragongo ist ein aktiver Stratovulkan im Virunga-Nationalpark im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Er ist bekannt für seinen großen und tiefen Lavasee, der regelmäßig Lava ausstößt. Was den Vulkan besonders gefährlich macht, ist die Nähe zur 20 Kilometer entfernten Millionenstadt Goma. Laut Spektrum der Wissenschaft gilt der Vulkan als gefährlichster in Afrika und brach zuletzt völlig unerwartet aus.

Letzter Ausbruch: 2021

Höhe: 3.470 Meter

4) Popocatépetl, Mexiko

Beim Popocatépetl handelt es sich um einen hochaktiven Stratovulkan in Mexiko. Er gilt als einer der bekanntesten und gefährlichsten Vulkanen des Landes. Der Vulkan liegt in unmittelbarer Nähe der Städte Puebla und Mexiko-Stadt, was einen Ausbruch besonders verheerend machen würde. Er zeigt in letzter Zeit mehrere kleine Ausbrüche und ist stets aktiv. Erst im Jahr 2023 hat ein starker Ascheregen fast 25 Millionen Einwohner in Schrecken versetzt.

Letzter Ausbruch: kontinuierlich

Höhe: 5.393 Meter

5) Krakatau, Indonesien

Der Vulkan Krakatau liegt in der Sundastraße zwischen den indonesischen Inseln Java und Sumatra. Der Vulkan besteht aus mehreren Inseln, darunter Rakata, Sertung, Panjang und Anak Krakatau (dt. "Kind des Krakatau"), die nach dem Ausbruch von 1883 entstanden ist. Dieser Ausbruch gilt laut ARD als einer der bekanntesten und folgenschwersten Vulkanausbrüche der Geschichte und Tausende Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Letzter Ausbruch: Februar 2022

Höhe: 813 Meter

Die gefährlichsten Vulkane der Welt im Überblick: Platz 6 bis 10

6) Kilauea, Hawaii

Der Vulkan Kilauea gilt als einer der aktivsten Vulkane weltweit. Übersetzt bedeutet "kilauea" auf hawaiisch "spucken", was die Aktivität des Vulkans ganz gut beschreibt. Der Kilauea auf Big Island zeigt nach wie vor Aktivität, indem er kontinuierlich Lava im Halema'uma'u-Krater ausstößt. Von den Eruptionen ist besonders der südwestliche Abschnitt des Kraters betroffen. Besonders ausgeprägt ist die Aktivität laut vulkane.net im Förderschlot, der sich innerhalb der Kraterwand gebildet hat.

Letzter Ausbruch: Januar 2023

Höhe: 1.247 Meter

7) Masaya, Nicaragua

Beim Vulkan Masaya handelt es sich um einen aktiven Vulkan in Nicaragua, der für seinen Lavasee und seine regelmäßige vulkanische Aktivität bekannt ist. Er befindet sich im Nationalpark Vulkan Masaya. Laut vulkane.net ist der Nationalpark nur mit einem Fahrzeug besuchbar, sodass man im Falle eines Ausbruchs den Park so schnell wie möglich verlassen kann. Den letzten Ascheregen gab es im Jahr 2017.

Letzter Ausbruch: 2008

Höhe: 635 Meter

8) Unzen, Japan

Der Unzen befindet sich auf der japanischen Insel Kyushu, in der Nähe der Stadt Nagasaki. Er ist Teil des Shimabara-Halbinsel-Vulkankomplexes und gehört zu den gefährlichsten Vulkanen der Welt. Die bekannteste Eruption war die von 1792: Ein Tsunami, der infolge eines Hangrutsches im Meer ausgelöst wurde, kostete enorm viele Menschenleben.

Letzter Ausbruch: 1995

Höhe: 1.483 Meter

9) Ätna, Italien

Der Ätna erstreckt sich entlang der Ostküste Siziliens und dominiert die Landschaft der Region. Er ist der höchste und aktivste Vulkan Europas. In jüngster Vergangenheit hat der Vulkan häufiger den Flugverkehr lahmgelegt und für Aufsehen gesorgt. Laut ZDF wurde erst im August 2023 der Betrieb am Flughafen Catania aufgrund vulkanischer Aktivität des Ätnas eingestellt.

Letzter Ausbruch: 2021 bzw. kontinuierlich

Höhe: 3.357 Meter

10) Yellowstone, USA

Der Yellowstone-Vulkan ist einer der größten Supervulkane der Welt. Ein Supervulkan ist ein vulkanisches System, das in der Lage ist, bei einem Ausbruch enorme Mengen an Magma und Asche freizusetzen, die weiträumige Auswirkungen haben können. Beim Yellowstone-Vulkan handelt es sich um einen sogenannten vulkanischen Hotspot, der sich unter dem Yellowstone-Nationalpark im Nordwesten der USA befindet. Laut Spektrum der Wissenschaft ist allerdings in nächster Zeit kein verheerender Ausbruch zu befürchten.

Letzter Ausbruch: Kleinere Eruptionen vor circa 70.000 Jahren

Höhe: 2.805 Meter

