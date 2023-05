Die "Tatort"-Sommerpause dauert dieses Jahr zehn Wochen

Mit der Folge vom 18. Juni verabschiedet sich der Tatort in seine traditionelle Sommerpause. Was in der Pause geplant ist und wann die nächste Erstausstrahlung folgt.

16.05.2023 | Stand: 12:53 Uhr

"Tatort"-Fans müssen in jedem Jahr eine Sommerpause verschmerzen. Nun sind auf Anfrage unserer Redaktion Details bekannt geworden: In diesem Jahr wird die "Tatort"-Sommerpause zehn Wochen dauern. Sie beginnt nach der Ausstrahlung einer Stuttgarter "Tatort"-Folge– "Die Nacht der Kommissare" am 18. Juni um 20.15 Uhr im Ersten – und endet mit einer Erstausstrahlung am 27. August, erklärte der WDRnach Rücksprache mit der Programmkoordination in München am Freitag. Welche Folge am 27. August zu sehen sein werde, gebe man voraussichtlich sechs Wochen vorher bekannt.

Das plant die ARD für die Zeit der Sommerpause

Während der Sommerpause werden demnach voraussichtlich neun "Tatort"-Wiederholungen auf dem Sendeplatz gezeigt. Wörtlich sagte eine WDR-Sprecherin: "Am 25. Juni wird die erste "Tatort"-Wiederholung ausgestrahlt, am 20. August voraussichtlich die letzte Wiederholung. Damit werden im Sommer neun Wiederholungen gezeigt."

In den vergangenen Jahren mussten "Tatort"- und auch "Polizeiruf 110"-Fans teilweise länger auf neuen Sonntagskrimi-Stoff warten. In den Jahren 2020 und 2012 gab es mit jeweils 13 Wochen die bislang längsten Zeiten ohne "Tatort"-Erstausstrahlungen. Die Dauer der Sommerpause hängt dabei immer auch davon ab, ob es ein sportliches Großereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft gibt. Argumente für die Sommerpause sind aus Sicht der beitragsfinanzierten ARD, dass man sparen müsse und die TV-Nutzung in der Sommer- und Urlaubszeit zurückginge.

Parallel zur Ausstrahlung des SWR-"Tatort" "Die Nacht der Kommissare" wird der Sender ein Tatort-Game veröffentlichen, das einen Seitenstrang der Erzählung nutzt und ab dem 18. Juni unter www.tatortgame.de zu finden ist.

Lesen Sie auch

ARD "Die Bestatterin – Zweieinhalb Tote": Darsteller, Handlung und Übertragung

Nach SWR-Angaben funktioniert es so: Wer die Seite aufrufe, starte in einen Dialog mit den Stuttgarter Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz. Man werde aufgefordert, ein Foto vom Fundort der Leiche zu interpretieren. Im Chat mit einem KI-getriebenen Chatbot tauche man in die Ermittlung ein, untersuche Indizien, suche Spuren und erhalte immer neue Informationen.