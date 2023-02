Diese Webcams gibt es auf Norderney – eine Übersicht

Urlaubsfeeling für Zuhause – die Webcams auf Norderney erlauben einen Blick in die Ferne. Egal, ob Strandpromenade, Kurplatz oder Hafen: Hier finden Sie alle Standorte.

17.02.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Die Nordseeinsel Norderney zieht jährlich fast 600.000 Besucherinnen und Besucher an. Der Kurstandort mit seinen knapp 6.000 Einwohnern ist eine der Ostfriesischen Inseln und lockt mit einem historischen Stadtkern und weitläufigen Stränden. Auf den Live-Webcams sehen Sie unter anderem die Strandpromenade am Kaiserhof, den Nordstrand und den Hafen mit den Fähranlegestellen.

Norderney: Live-Webcam mit Blick über Marienhöhe und Milchbar

Das Hotel Stranddistel zeigt in einem Panoramaschwenk das Meer, die Wellen und den Strand der ostfriesischen Insel. Zu sehen ist daneben auch die Marienhöhe und die Milchbar. Für noch mehr Urlaubsfeeling zeigt die Live-Webcam auch Temperatur, Witterung, Windrichtung und Windstärke an.

Zur Webcam geht es hier.

Webcam auf Norderney: Blick auf den Kurplatz

Der Dreh- und Angelplatz der kleinen Insel ist der Kurplatz von Norderney. Hier finden Veranstaltungen statt, außerdem grenzen die Tourismus-Information, das historische Bazargebäude und Kurtheater an. Im Sommer finden hier die berühmten Kurkonzerte statt, im Winter ist der Platz mit Weihnachtsbäumen dekoriert.

Die Webcam erreichen Sie über diesen Link.

Webcams auf Norderney: Live am Nordstrand

Die Aussicht auf den Nordstrand in Norderney macht direkt Fernweh. Über die Webcam der Tourismusseite norderney.de bekommen Sie einen Blick auf den weitläufigen Strand und die Wellen der Nordsee.

Die Webcam gibt es hier.

Live-Webcam: Der historische Wasserturm von Norderney

Bereits beim Übersetzen mit der Fähre ist der historische Wasserturm zu sehen. Die Webcam der Tourismusseite bietet einen 360°-Panoramablick über die Dächer der Stadt bis raus aufs Meer.

Zur Webcam geht es hier.

Webcams am Kaiserhof Nordeney: Die Strandpromenade in der Kaiserstraße

Das Apartmenthotel Kaiserhof liegt am Weststrand der Nordseeinsel Norderney. Auf der Seite foto-webcam.eu können Sie zwar kein Bewegtbild, aber ein klares Bild über den Strand sehen. Die Bilder werden alle zehn Minuten aktualisiert – besonders praktisch dabei: Sie können auch die Bilder der letzten 24 Stundenanschauen.

Auf der Seite findet sich auch die aktuelle Wetterlage.

Bei wetter.com sehen Sie die Promenade der Nordseeinsel durch die HD Live-Webcam der Seite.

Hier geht es zur Webcam.

Fähre Norderney: Gibt es eine Webcam am Hafen auf Norderney?

Die Wetter-Seite wetter.com bietet einen Blick über den Hafen in Norderney. Hier legen auch die Fähren zur Nordseeinsel an. Bei guter Sicht können Sie sogar das Anlegen und Übersetzen der Fähren auf das Festland beobachten. Der genaue Standort der Webcam ist direkt am Fähranleger im Südwesten von Norderney. Der Livestream liefert auch die aktuelle Wetterlage auf Norderney.

Zur Webcam geht es hier.

Strand-Webcam auf Norderney: Live vom Weststrand

Auf der Tourismusseite norderney.de sendet eine Webcam live vom Weststrand. Ein langsamer Schwenk über die Promenade und den weitläufigen Strand lassen Urlaubsgefühle aufkommen.

Die Webcam erreichen Sie über diesen Link.

