"DSDS" 2023: Der Titan ist wieder da - Dieter Bohlen im Porträt

"DSDS" 2023: Alles über das neue und alte Jury-Mitglied Dieter Bohlen lesen Sie bei uns im Porträt - sein Alter, seine Karriere und sogar seine Größe.

13.12.2022 | Stand: 09:08 Uhr

Welch ein Comeback! Dieter Bohlen werde nicht mehr bei "Deutschland sucht den Superstar" oder "Das Supertalent" zu sehen sein, gab RTL bereits 2021 bekannt. Man wolleab den kommenden Staffeln auf eine komplett neue Jury setzen, hieß es. Schon in den letzten beiden Live-Shows von DSDS 2021 war der Chef-Juror nicht mehr dabei: Laut Sender hat er seinerzeit "krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt".

Und nun das: Der Titan kehrt 2023 in die DSDS-Jury zurück! Offenbar haben seine Nachfolger doch nicht so recht überzeugt. An keinem der geplanten 18 DSDS-Sendetermine im Jahr 2023 sollen die Zuschauer auf die bekannte Revolverschnauze verzichten müssen. Hier im Porträt erfahren Sie mehr über Dieter Bohlen.

Dieter Bohlen im Porträt: Musiker, Entertainer und Produzent

Der Pop-Titan hat eine bewegte Vergangenheit. Hier zunächst in aller Kürze sein Steckbrief:

Name: Dieter Günter Bohlen

Geburtstag: 7. Februar 1954

Alter: 68 Jahre

Geburtsort: Berne in Niedersachsen

Sternzeichen: Wassermann

Größe: 1,83 m

"DSDS" 2023: Dieter Bohlen kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere verweisen

Dieter Bohlen wurde also am 7. Februar 1954 im niedersächsischen Berne geboren. Bekanntheit erlangte er durch seine Band "Modern Talking", die er gemeinsam mit Thomas Anders im Jahr 1984 gründete. Erfolgreich waren die beiden bis 1987 - dann gingen sie im Streit auseinander. Von 1998 bis 2003 waren sie dann nochmals als Band unterwegs. 2014 hätte es fast noch ein weiteres Comeback von "Modern Talking" gegeben, doch Bohlen lehnte ein Angebot von 20 Millionen Euro ab.

Bisher wurde Bohlen in Deutschland mit rund 30 Goldenen Schallplatten geehrt. Weltweit erreichte er sogar mehr als doppelt so oft Gold. Sein Vermögen wird auf deutlich über 100 Millionen Euro geschätzt. Neben seiner Karriere als Sänger ist Dieter Bohlen aber auch Songwriter für die unterschiedlichsten Künstler. So schrieb er unter anderem sehr erfolgreiche Lieder für Schlager-Sängerin Andrea Berg. Der Pop-Titan macht seinem Namen alle Ehre, denn zur Liste der Stars, für die er diverse Hits schrieb und produzierte, gehören außerdem: Nino de Angelo, Marianne Rosenberg und der 1991 verstorbene Roy Black. Auch für eine Tatort-Episode produzierte Bohlen bereits einen Titelsong.

Unterhaltung finden Bohlens Fans auch auf seinem Instagram-Kanal. Seine Abonnenten begeistert er mit lustigen Posts und Videos - meistens zusammen mit seiner Ehefrau Carina.

Dieter Bohlen gehörte seit Staffel 1 zu DSDS

Denkt man an Dieter Bohlen, denkt man auch sofort an "DSDS" und "Das Supertalent". Die zwei Casting-Formate lebten von den frechen und oftmals recht schroffen Sprüchen des Pop-Titans, der mit seiner harten, aber gleichzeitig fairen Art bei den Teilnehmern punktet. Seit der ersten Staffel im Jahr 2007 saß Bohlen in der Jury von "Das Supertalent", und auch bei "DSDS" war er von Anfang an dabei. Seine Ära bei RTL schien zunächst ein spektakuläres Ende gefunden zu haben, doch jetzt gibt es ein kaum weniger spektakuläres Comeback.

