Eishockey-WM der Herren 2022: Kader der deutschen Nationalmannschaft

Ab 13. Mai 2022 treffen sich die Nationalmannschaften zur Eishockey-WM 2022 in den finnischen Städten Tampere und Helsinki. Wer spielt im Team Deutschland? Alle Infos dazu erhalten Sie im folgenden Artikel.

12.05.2022 | Stand: 07:20 Uhr

Eishockey-WM 2022: Wer spielt im Kader der deutschen Nationalmannschaft bei den Eishockeyweltmeisterschaften 2022? Alle Spieler der Top-Division sowie weitere wissenswerte Infos stellt Ihnen dieser Artikel vor.

Eishockey-WM 2022: Die Spieler und Trainer des deutschen Kaders

Cheftrainer Toni Söderholm arbeitet seit 2018 mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Neben dem Finnen betreuen drei Assistenztrainer das Team. Dabei handelt es sich um den Deutschen Tobias Abstreiter sowie um die beiden Kanadier Cody Murphy und Steven Reinprecht. Wer bei der Eishockey-WM 2022 in der deutschen Nationalmannschaft spielt, steht mittlerweile fest. Wir stellen Ihnen eine umfassende Übersicht des deutschen Kaders in der folgenden Tabelle zur Verfügung:

Nummer Name Position Verein 30 Philipp Grubauer G Seattle Kraken 31 Andreas Jenike G Iserlohn Roosters 32 Dustin Strahlmeier G Grizzlys Wolfsburg 3 Dominik Bittner D Grizzlys Wolfsburg 5 Korbinian Holzer D Adler Mannheim 7 Leon Hüttl D ERC Ingolstadt 24 Janik Möser D Grizzlys Wolfsburg 91 Moritz Müller D Kölner Haie 75 Luca Münzenberger D

53 Moritz Seider D Detroit Red Wings 38 Fabio Wagner D ERC Ingolstadt 64 Marcus Weber D Nürnberg Ice Tigers 52 Mario Zimmermann D EV Landshut 84 Alexander Blank F Krefeld Pinguine 9 Tobias Eder F Düsseldorfer EG 40 Alexander Ehl F Düsseldorfer EG 77 Daniel Fischbuch F Düsseldorfer EG 61 Mirko Höfflin F Lesen Sie auch Eishockey-WM Eishockey-WM der Herren 2022: Spielplan und Termine ERC Ingolstadt 10 Taro Jentzsch F Iserlohn Roosters 72 Dominik Kahun F SC Bern 94 Alexander Karachun F Schwenninger Wild Wings 15 Stefan Loibl F Skellefteå AIK 65 Marc Michaelis F Toronto Marlies 22 Matthias Plachta F Adler Mannheim 25 Daniel Schmölz F Nürnberg Ice Tigers 26 Samuel Soramies F ERC Ingolstadt 18 Tim Stützle F Ottawa Senators 59 Tim Wohlgemuth F Adler Mannheim

Gruppenphase: Die Gruppen der Top-Division in der Eishockey-WM 22

Bei der Eishockey-WM 2022 spielt die deutsche Nationalmannschaft zunächst in Gruppe A. Im ersten Spiel am 13. Mai 2022 tritt das Team Deutschland direkt gegen Kanada, den Rekord-Sieger und Titelverteidiger der WM, an. Welche Nationen in welche Gruppe eingeteilt sind, erfahren Sie in der folgenden Tabelle:

Gruppe A Gruppe B Kanada Finnland Deutschland USA Schweiz Tschechien Slowakei Schweden Dänemark Lettland Kasachstan Norwegen Frankreich Großbritannien Italien Österreich

Die besten vier Mannschaften der jeweiligen Gruppe schaffen es nach der Gruppenphase ins Viertelfinale. Wer hingegen auf dem achten, also auf dem letzten Platz landet, steigt in die Division I A ab.

Nationalmannschaften: Neues aus den Divisionen der Eishockey-WM 22

Während der Eishockey-WM 2022 liegt die Aufmerksamkeit vor allem auf dem Turnier der Top-Division in Finnland. Doch von März bis Mai finden außerdem die Weltmeisterschaften der Divisionen I bis IV statt. Innerhalb dieser gibt es 2022 einige Veränderungen. So stiegen etwa Frankreich und Österreich aus der Top-Division in die Division I A ab. Weil Russland und Belarus nicht an der WM teilnehmen, spielen sie nun allerdings trotzdem in der Top-Division. Rumänien, Litauen und Serbien gelang es wiederum, in die Division I aufzusteigen.

In der untersten Division, Division IV, können zudem einige Neulinge begrüßt werden: Iran, Malaysia und Singapur sind zum ersten Mal dabei. Aufgrund der Corona-Pandemie sagten die NationalmannschaftenAustraliens, Neuseelands, Nordkoreas, Hongkongs und der Philippinen ihre Teilnahmen an der Eishockey-WM 22 ab. Die Philippinen sollten ebenfalls als Neuling in Division IV starten. Das war letztendlich nicht möglich, da die Trainingsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie fehlten.