Ellmau: Infos rund um Film-Kulissen, Sehenswürdigkeiten und Geschichte

Ellmau ist eine kleine Gemeinde in Tirol und lockt jährlich etliche Touristen an. Infos rund um Sehenswürdigkeiten und Geschichte von Ellmau gibt es hier.

10.02.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Rund 2900 Einwohner leben in Ellmau, der kleinen Gemeinde nicht weit vom Wilden Kaiser. Trotz seiner Größe gibt es in Ellmau eine Besonderheit: Der Ort diente als Film-Kulisse für Naturdokumentation und TV-Serien wie "Der Bergdoktor" mit Hans Sigl. Einen kleinen Einblick in die österreichische Gemeinde gibt es in diesem Artikel.

Einwohner und Fläche: Ein Steckbrief zu Ellmau

Bundesland: Tirol

Bezirk: Kufstein

Fläche: 36,39 km²

Einwohner: 2885 (Stand: Januar 2022)

Bürgermeister: Nikolaus Manzl

Fluss: Weißache

Sehenswürdigkeiten im Überblick

Ellmau liegt am Fuß des Naturschutzgebiets Wilder Kaiser, was den Ort für Wanderer attraktiv macht. Die Gemeinde selbst hat aber ebenfalls interessante Sehenswürdigkeiten zu bieten:

Der Steinerne Tisch: In Dokumenten wird der "Staine Tisch" bereits 1631 erwähnt. 1809 wurde auf dem Steinernen Tisch sogar folgender Tagesbefehl vom bayerischen General von Wrede unterzeichnet: "...Ich fordere Euch auf, von heute an wieder das zu sein, was Ihr sein sollt und müßt: Soldaten und Menschen. Sollten gegen Erwartung Unwürdige unter Euch sein, die von heute an einen Unbewaffneten morden, die Häuser plündern und anzünden, so bin ich gezwungen, Beispiele zu geben, die solchen schändlichen Handlungen angemessen sind..."

Dorfbrunnen, Hubenbrunnen und Florianibrunnen: Wer Ellmau besucht kann einen kleinen Brunnenspaziergang machen. Der Drofbrunnen wurde 1897 auf dem Dorfplatz errichtet und von Bauern als Tränke für ihr Vieh genutzt. Direkt am Dorfbrunnen befand sich das Waschhaus. Im gleichen Jahr wurde auch der gusseiserne Florianibrunnen errichtet. Er stand zuvor in Kufstein. Von der gleichen Firma hergestellt wurde der Hubenbrunnen, der ebenfalls seit 1897 in Ellmau steht.

Ellmauer Heimatmuseum: Im Jahr 1555 wurde das Ellmauer Heimatmuseum "Beim Wegmacher" errichtet. Es zeigt Exponate der Tiroler Handwerks-Kultur und hat meist von Juni bis September geöffnet. Das "Riedhaus", ein mehr als 450 Jahre alter Bauernhof, kann bei einem Besuch des Heimatmuseums ebenfalls besichtigt werden.

Maria-Heimsuchungskapelle: Die Maria-Heimsuchungskapelle – auch Mariahilfkapelle genannt – steht auf einem Hügel, unweit vom Ellmauer Dorfzentrum. Sie gilt als das Wahrzeichen der Gemeinde und wurde 1719 errichtet und 1726 von Bischof Karl Josef von Chiemsee geweiht.

Tourismus: Ellmau lockt jährliche tausende Besucher an

Ellmau ist ein beliebter Tourismusort: 2021 konnte die Gemeinde insgesamt 509.319 Übernachtungen verzeichnen. 94 Prozent der Übernachtungen wurden von internationalen Touristen getätigt und rund 31.000 Österreicher haben 2021 Ellmau besucht. Der Ort liegt in der Nähe des drittgrößten Skigebiets in Österreich namens Wilder Kaiser-Brixental und lockt deshalb im Winter etliche Touristen an. Doch auch im Sommer wird Besuchern einiges geboten – unter anderem die fünfstündige Filmwanderung in Ellmau, die Interessierte an Drehorte von Filmen und Serien wie "Der Wilde Kaiser", "Der Ruf der Berge", "Die Hüttenwirtin", "Heimkehr mit Hindernissen" und "Der Bergdoktor" führt.

Ein Einblick in die Geschichte von Ellmau

Erstmals erwähnt wurde Ellmau im Jahr 1148 von Papst Eugen III., der in einem Schreiben dem Kloster Göß den Besitz des Gutes "Elmaue" bestätigte. 1155 hat Sigboto von Stetenheim dem Kloster Herrenchiemsee einen Hof in "Elmowe" geschenkt.

Ellmau liegt zwischen Salzburg und Innsbruck und galt deshalb in Tirol als Handelszentrum. 1616 wurde im Ort deshalb eine Poststation errichtet. Ein regelmäßiger Postverkehr zwischen Ellmau und Innsbruck bestand aber bereits seit dem 16. Jahrhundert. Hier gibt es interessante Daten zum Ort im Überblick:

1148: Erste urkundliche Erwähnung von Ellmau.

1513: Die St. Anna Kapelle wird eingeweiht.

1586: Durch neue Schulordnung in Tirol werden deutsche Schulen gebaut.

1647: Familie Kaisermann erhält ein Wappen.

1719: Johann Kaisermann baut die Maria-Heimsuchungskapelle.

1740 bis 1746: Die Pfarrkirche St. Michale wird erbaut.

1850: Die Viertel der Orte Ellmau, Scheffau und Söll werden zur Gemeinde Söll vereint.

1865: Das Gebiet Söll wird wieder in drei selbstständige Gemeinden aufgeteilt.

etwa 1880: Ellmau wird der Pfarrstatus verliehen.

1891: Der Feuerwehrverein Ellmau wird gegründet.

1898: Das Hochwasser der Weißache sorgt für weitreichende Verwüstungen.

1938: Erstes Schwimmbad wird gebaut.

1945: Der Schilling wird wieder gesetzliches Zahlungsmittel.

1963: Das Kaisergebirge wird unter anderem im Bereich Ellmau zum Naturschutzgebiet erklärt.

Lesen Sie auch