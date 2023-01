Die Faschingszeit bricht auch im TV an. Die wichtigsten Infos rund um Sendetermine und Übertragung der beliebtesten Faschingssendungen finden Sie hier bei uns.

16.01.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Mittlerweile läuft die "fünfte Jahreszeit" schon eine ganze Weile. Seit dem 11.11. begeht ein Teil der Bundesrepublik wieder einmal die Faschingszeit. Doch diese geht bekanntlich erst im neuen Jahr so richtig los. Im Januar und Februar 2023 finden nicht nur in weiten Teilen des Landes in fast jedem Ort Faschingsumzüge und anderre Karnevals-Veranstaltungen statt.

Zu den Veranstaltungen gehören auch alle Formen des Kabaretts. Ob nun jemand eine lustige Rede hält oder einen Sketch vorführt, in der Faschingszeit ist alles recht. Und weil das so ein großer Spaß für alle Beteiligten ist, werden die wichtigsten dieser Veranstaltungen auch schon seit Jahrzehnten im Fernsehenübertragen. Auch wenn die Zuschauerzahlen längst nicht mehr so hoch sind wie in den 60er und 70er Jahren, so erfreut sich das Faschingsprogramm immer noch großer Beliebtheit. Alle Infos rund um die Sendetermine und Übertragung der beliebtesten Faschings- und Karnevals-Sendungen haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Fastnacht und Karneval 2023 im TV: Sendetermine und Übertragung im Januar

Bereits im Januar laufen die Anhänger der fünften Jahreszeit langsam zur Höchstform auf. Entsprechend gibt es auch schon einige Sendungen, die für viele Faschingsgänger jährlich zum festen Programm gehören.

13. Januar:

Die Närrische Weinprobe (aus dem staatlichen Hofkeller zu Würzburg) (BR, 20.15 Uhr) : Dieses Jahr in neuem Keller, aber mit dem alten Konzept: Bei viel Wein und dementsprechend bester Laune zeigen sowohl bekannte als auch neue Künstler ihre Vorführungen.

20. Januar:

Fränkischer Fastnacht-Flitter (BR, 20.15 Uhr): DerBayerische Rundfunk zeigt noch einmal den Auftakt der Fachingssaison vom 11.11. als Wiederholung. Mit einer Mischung aus Comedy und Fastnacht wurde die fünfte Jahreszeit eingeleitet.

DerBayerische Rundfunk zeigt noch einmal den Auftakt der Fachingssaison vom 11.11. als Wiederholung. Mit einer Mischung aus Comedy und Fastnacht wurde die fünfte Jahreszeit eingeleitet. Frech & Frei - Das Beste aus den letzten 10 Jahren "FrankenHelau" (BR, 22.15 Uhr): Ein von Bauchredner Sebastian Reich präsentierter Rückblick auf die letzten 10 Jahre der fränkischen Fastnacht.

27. Januar:

FrankenHelau (BR, 20.15 Uhr): Dieses Mal wird "FrankenHelau" vom Carneval Club Amorbach präsentiert. Zu den Büttenreden gesellen sich hier noch einige Schau- und Gardetänze, die das Publikum unterhalten.

Dieses Mal wird "FrankenHelau" vom Carneval Club Amorbach präsentiert. Zu den Büttenreden gesellen sich hier noch einige Schau- und Gardetänze, die das Publikum unterhalten. Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal spezial (SWR, 20.15 Uhr): Mit einem Wohnwagengespann reisen die beiden Moderatoren der Sendung durch das Frankenthal und besuchen dabei beliebte Stars der Fasnacht.

Mit einem Wohnwagengespann reisen die beiden Moderatoren der Sendung durch das Frankenthal und besuchen dabei beliebte Stars der Fasnacht. SchwabenHelau - Die großen Knaller (BR, 22.00 Uhr): Eine Wiederholung der Höhepunkte aus den vergangenen Jahren, die in der Sendung "Schwabenweissblau, hurra und helau" entstanden sind.

31. Januar:

Meenzer Konfetti (SWR, 22.30 Uhr): Höhepunkte der Büttenreden und Aufführungen aus der Fastnacht-Hochburg Mainz der vergangenen Jahre.

Fastnacht und Karneval 2023 im TV: Sendetermine und Übertragung im Februar

Im Februar erreicht die Karnevals- und Faschingszeit ihren Höhepunkt. Für die Recken gibt es dann kein Halten mehr: Es wird allerorts gefeiert, ein Umzug jagt den nächsten. Dementsprechend ist auch das TV-Programm der öffentlich-rechtlichen in dieser Zeit voll von Büttenreden, Sketchen und den größten Umzügen. Damit sie bei all den Übertragungen ein wenig den Überblick behalten, haben wir Ihnen die wichtigsten davon hier fein säuberlich zusammengetragen und geordnet:

3. Februar:

Schwabenweissblau, hurra und helau - Die Bayerisch-Schwäbische Prunksitzung aus Memmingen Endlich ist die Kultveranstaltung wieder da! Nach der unfreiwilligen Coronapause findet der Höhepunkt des Schwäbischen Faschings wieder in der Memminger Stadthalle statt.

Endlich ist die Kultveranstaltung wieder da! Nach der unfreiwilligen Coronapause findet der Höhepunkt des Schwäbischen Faschings wieder in der Memminger Stadthalle statt. Frech & Frei Retro – Das Beste aus der "Fastnacht in Franken" II (BR, 23.30 Uhr): Bereits seit über 35 Jahren zeigt der Bayerische Rundfunkdie "Fastnacht in Franken". Zeit, mal einen Blick ins Archiv zu wagen und alte Gags einem neuem Publikum zu präsentieren.

Bereits seit über 35 Jahren zeigt der Bayerische Rundfunkdie "Fastnacht in Franken". Zeit, mal einen Blick ins Archiv zu wagen und alte Gags einem neuem Publikum zu präsentieren. Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 2018 (SWR, 20.15 Uhr): Der Karneval-Verein der Mombacher Bohnebeitel wurde schon 1886 ins Leben gerufen. Er ist Stammgast beim SWR und begeistert Jahr fürs Jahr die Zuschauer. Einige der Höhepunkte aus dem Programm von 2018 werden vom SWR zur besten Sendezeit gezeigt.

6. Februar:

Frech & Frei – Das Beste aus der "Fastnacht in Franken" 2018 (BR, 15.30 Uhr): Die "Fastnacht in Franken" bietet jedes Jahr unzählige Gags, die es sich auch Jahre später noch lohnt anzusehen. Die Höhepunkte aus dem jahr 2018 werden von Michl Müller präsentiert.

7. Februar:

Frech & Frei – Das Beste aus der "Fastnacht in Franken" 2019 (BR, 15.30 Uhr): Die "Fastnacht in Franken" haben 2019 fast vier Millionen Menschen mitverfolgt. Das ist definitiv ein Grund, um die Höhepunkte dieses Jahres noch einmal Revue passieren zu lassen.

Die "Fastnacht in Franken" haben 2019 fast vier Millionen Menschen mitverfolgt. Das ist definitiv ein Grund, um die Höhepunkte dieses Jahres noch einmal Revue passieren zu lassen. Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil (LIVE) (SWR, 20.15 Uhr): Präsentiert wird die Konstanzer Fastnacht von den Narrengesellschaften "Niederburg" und "Kamelia Paradies". Das Programm reicht in diesem Jahr von gestrandeten Wassersportlern bis hin zu Bäuerinnen, die im Online-Dating die große Liebe suchen.

8. Februar:

Frech & Frei – Das Beste aus der "Fastnacht in Franken" 2020 (BR, 15.30 Uhr): 2020 wurde der Fastnacht-Verband Franken 66 Jahre alt. Zum Jubiläum liefen die Darsteller zur Höchstform auf. Die Höhepunkte dieser Veranstaltung, quasi das Beste des Besten, werden nun noch einmal gezeigt.

9. Februar:

Frech & Frei – Das Beste aus der "Fastnacht in Franken" 2021 (BR, 15.30 Uhr): Die Highlights der "Fastnacht in Franken" aus dem Jahr 2021 sind ein wenig anders. Schuld daran ist natürlich die Corona-Pandemie, welche sämtliche Faschingsveranstaltungen aus der Bahn geworfen hat. Die Wiederholung der Höhepunkte von 2021 sind somit ein Rückblick auf ein ganz besonderes Jahr für die Faschingsvereine.

10. Februar:

Frech & Frei – Das Beste aus der "Fastnacht in Franken" 2022 (BR, 15.30 Uhr): Wenn die Fastnacht nicht im Fernsehenübertragen werden würde, dann wäre sie 2022 aufgrund der Pandemie wohl ausgefallen. Das Fernsehen bringt sogar noch einen Vorteil mit sich: Nun können auch ein Jahr später noch die Highlights der Veranstaltung das Publikum erneut zum Lachen bringen.

Wenn die Fastnacht nicht im Fernsehenübertragen werden würde, dann wäre sie 2022 aufgrund der Pandemie wohl ausgefallen. Das Fernsehen bringt sogar noch einen Vorteil mit sich: Nun können auch ein Jahr später noch die Highlights der Veranstaltung das Publikum erneut zum Lachen bringen. Fastnacht in Franken - Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken in Veitshöchheim (BR, 19.00 Uhr): Mit dabei, wenn der fränkische Fastnacht-Verband wieder zur Sause bläst, sind selbstverständlich wieder die Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft in Bayern. Damit ist die "Fastnacht in Franken" endlich wieder in den Normalzustand von vor der Pandemie zurückgekehrt. Auch, wenn "normal" vermutlich nicht die beste Beschreibung einer "Fastnacht in Franken" ist.

Mit dabei, wenn der fränkische Fastnacht-Verband wieder zur Sause bläst, sind selbstverständlich wieder die Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft in Bayern. Damit ist die "Fastnacht in Franken" endlich wieder in den Normalzustand von vor der Pandemie zurückgekehrt. Auch, wenn "normal" vermutlich nicht die beste Beschreibung einer "Fastnacht in Franken" ist. Alleh hopp! Das Beste der Faasenacht an der Saar (SWR, 20.15 Uhr): Gleich zwei Veranstaltungen schaffen es jedes Jahr, das Fernseh-Faschings-Publikum im Saarland zu begeistern: Die Knappensitzung der Karnevalsgesellschaft "M'r sin nit so" und die "Narrenschau" des saarländischen Karnevalsvereins. Ein Best-of sendet der SWR nun zur Faschings-Zeit 2023.

11. Februar

Veitshöchheim außer Rand und Band (BR, 19.30 Uhr): Nicht nur die Mitglieder der Karnevals- und Faschingsvereine sind in der Faschingszeit dabei, sich ausgefeilte Kostüme anzuziehen. Auch die bayerische Prominenz, allen voran die aus der Politik, nutzen die Chance, sich zu präsentieren. Dabei sind auch sehr ausgefallene Kostüme keine Seltenheit.

19. Februar:

Fastnacht in Franken– jung und närrisch (BR, 18.45 Uhr): Die Jugend-Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes zeigt, dass die Tradition auch von den Jungen hochgehalten wird. Die Nachwuchs-Künstler werden von bekannten Stars der Fastnacht gecoacht und führen Bütten, Tanz und Musik auf.

Die Jugend-Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes zeigt, dass die Tradition auch von den Jungen hochgehalten wird. Die Nachwuchs-Künstler werden von bekannten Stars der Fastnacht gecoacht und führen Bütten, Tanz und Musik auf. Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal (SWR, 20.15 Uhr): Präsentiert wird die Traditionsveranstaltung von Deutschlands zweitgrößtem Karnevalsverein. Moderiert wird die Sendung ganz Fastnachts-gerecht von einem Bauchredner, in diesem Fall von Andreas Knecht.

20. Februar (Rosenmontag):

Frech & Frei Retro – Das Beste aus der "Närrischen Weinprobe" II (BR, 9. 30 Uhr): In diesem Rückblick werden die schönsten (und selbstverständlich witzigsten) Momente der "Närrischen Weinprobe" noch einmal gezeigt. Seit Mittlerweile 20 Jahren wird die Fernseh-Fastnacht mit der Sendung eingeleitet. Nach so viel Zeit hat sich mehr als genug Material angesammelt, um damit auch ein zweites Mal begeistern zu können.

In diesem Rückblick werden die schönsten (und selbstverständlich witzigsten) Momente der "Närrischen Weinprobe" noch einmal gezeigt. Seit Mittlerweile 20 Jahren wird die Fernseh-Fastnacht mit der Sendung eingeleitet. Nach so viel Zeit hat sich mehr als genug Material angesammelt, um damit auch ein zweites Mal begeistern zu können. Rosenmontagszug Mainz - In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz (LIVE) (SWR, 12.15 Uhr): Als einer der wichtigsten Rosenmontagsumzüge wird der Umzug in Mainz live im TVübertragen. Das Motto des Mainzer Umzugs steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Frieden, womit ein klares Zeichen gegen den in Europa ausgebrochenen Krieg gesetzt wird.

Als einer der wichtigsten Rosenmontagsumzüge wird der Umzug in Mainz live im TVübertragen. Das Motto des Mainzer Umzugs steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Frieden, womit ein klares Zeichen gegen den in Europa ausgebrochenen Krieg gesetzt wird. Alles geck am Deutschen Eck - Rosenmontagszug Koblenz (SWR, 16.15 Uhr): Die Faschingszeit in Koblenz erreicht ihren Höhepunkt, wenn der Rosenmontagsumzug durch die Innenstadt zieht. Dieses Ereignis können nicht nur die Koblenzer genießen, denn dank dem SWR wird die Verantaltung auch im Fernsehen gezeigt.

Die Faschingszeit in Koblenz erreicht ihren Höhepunkt, wenn der Rosenmontagsumzug durch die Innenstadt zieht. Dieses Ereignis können nicht nur die Koblenzer genießen, denn dank dem SWR wird die Verantaltung auch im Fernsehen gezeigt. Das Beste aus "Schwabenweissblau, hurra und helau" (BR, 19.00 Uhr): Beim schwäbischen Faschings-Höhepunkt bekommen alle ihr Fett weg - am liebsten natürlich die anwesenden Politiker. Das Best-of zeigt einige der schönsten dieser Momente, aber natürlich hat "Schwabenweissblau, hurra und helau" noch viel mehr zu bieten, was natürlich in der Übertragung ebenfalls nicht zu kurz kommt.

21. Februar (Faschingsdienstag):

Frech & Frei – Auch so sehen Sieger aus (BR, 9.00 Uhr): Die Sendung wirft einen Blick auf diejenigen, die zwar bei der Fastnacht nicht fehlen dürfen, die aber sonst keine allzu große Beachtung finden: Die Tänzerinnen, die 2019 bei der Fastnacht in Franken auf der Bühne standen, wurden von einem Kamerateam eine Weile begleitet. Dabei hat sich gezeigt: Das, was die Damen da gezeigt haben, ist Hochleistungssport.

Die Sendung wirft einen Blick auf diejenigen, die zwar bei der Fastnacht nicht fehlen dürfen, die aber sonst keine allzu große Beachtung finden: Die Tänzerinnen, die 2019 bei der Fastnacht in Franken auf der Bühne standen, wurden von einem Kamerateam eine Weile begleitet. Dabei hat sich gezeigt: Das, was die Damen da gezeigt haben, ist Hochleistungssport. Großer Umzug der Zuggesellschaft 2023 – live aus Villingen (SWR, 14.00 Uhr): Rund 40.000 Zuschauer sind beim großen Umzug in Villingen jedes Jahr vor Ort. Da das die Straßen des Ortes restlos überfüllt, bietet sich die Live-Übertragung der Veranstaltung im SWR natürlich an.

Rund 40.000 Zuschauer sind beim großen Umzug in Villingen jedes Jahr vor Ort. Da das die Straßen des Ortes restlos überfüllt, bietet sich die Live-Übertragung der Veranstaltung im SWR natürlich an. Das Beste aus "Schwabenweissblau, hurra und helau" (BR, 19.00 Uhr): Mit dabei sind bei diesem Best-of unter anderem Auftritte von Star-Kabarettist Maxi Schafroth, Wolfgang Krebs und der Bauchredner Perry Paul.

Mit dabei sind bei diesem Best-of unter anderem Auftritte von Star-Kabarettist Maxi Schafroth, Wolfgang Krebs und der Bauchredner Perry Paul. Kehraus – Höhepunkte der Fastnacht 2023 (BR, 20.15 Uhr): Die Faschingszeit endet im Bayerischen Rundfunk mit einer Zusammenfassung der Highlights dieses Faschings-Jahres. Es werden noch einmal die besten Ausschnitte aus dem "Fränkischen Fastnacht-Flitter", der "Närrischen Weinprobe", "FrankenHelau", der "Fastnacht in Franken" und von "Fastnacht in Franken– jung und närrisch" gezeigt.

Wiederholung von Fastnacht und Karneval 2023 im TV

Im aktuellen TV-Programm rund um Fastnacht und Karneval 2023 gibt es auch einige Wiederholungen der Fastnachtsendungen aus dem vergangenen Jahr zu sehen. Die neuesten Shows und Sendungen gibt es in diesem Jahr allerdings kaum in der Wiederholung zu sehen. Doch das bedeutet nicht, dass Sie die verpassten Büttenreden und Aufführungen nie mehr im TV sehen werden. Spätestens im nächsten Jahr werden zur Faschingszeit wieder die Best-of Sendungen übertragen. Dann in aller Ruhe die Highlights der Veranstaltungen ansehen, die Sie in diesem Jahr verpasst haben. (AZ)

