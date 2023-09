Champions League: Übertragung von FC Kopenhagen vs. FC Bayern live im TV und Stream

In der Champions League treffen der FC Kopenhagen und der FC Bayern aufeinander. Wir haben alle Informationen rund um Termin, Anstoß, Übertragung live im Free-TV und Stream und Live-Ticker.

In der Champions League Saison 2023/24 steht der 2. Spieltag der Gruppenphase an. Für den FC Bayern wartet der FC Kopenhagen dort als Gegner.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern stattfindet und wie Sie das Spiel verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Termin, Anstoß, Übertragung live im Free-TV und Stream und Live-Ticker.

FC Kopenhagen vs. FC Bayern in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2023/24 ist die Partie zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern für den 3. Oktober 2023 angesetzt. Der Anstoß ist auf 21 Uhr terminiert.

FC Kopenhagen gegen FC Bayern live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Vorbei sind die Zeiten, in denen Fußballfans alle ihre Lieblingspartien live und kostenlos im Free-TV verfolgen konnten. Häufig liegen die Übertragungsrechte für Fußballspiele inzwischen teilweise oder komplett bei kostenpflichten Streaming-Plattformen und Pay-TV-Sendern. So auch bei der Champions League : Die Übertragung der CL- Saison 2023/24 übernimmt in erster Linie der Streaminganbieter DAZN . Wer hier ein passendes Abonnement abschließen will, muss aktuell rund 29,99 Euro hinlegen.

Einige der Spiele werden auch beim Streaminganbieter Amazon Prime gezeigt. Das betrifft vor allem Partien mit deutscher Beteiligung - so auch das Match zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern . Der Preis für ein Amazon Prime -Abonnement liegt aktuell bei 6,99 Euro im Monat.

Hier sind nochmal alle Infos zum Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern im Überblick:

Spiel: FC Kopenhagen - FC Bayern , 2. Spieltag Gruppenphase UEFA Champions League 2023/24

FC Kopenhagen - FC Bayern , 2. Spieltag Gruppenphase UEFA Champions League 2023/24 Datum: Dienstag, 3. Oktober 2023

Dienstag, 3. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parken, Kopenhagen

Parken, Kopenhagen Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN , Amazon Prime

DAZN , Amazon Prime Übertragung im Live-Stream: DAZN , Amazon Prime

Live-Ticker zur CL Gruppenphase: FC Kopenhagen - FC Bayern

Sie wollen das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern live mitverfolgen, verfügen aber nicht über eine DAZN oder Amazon Prime Abonnement? Kein Problem, wir haben da eine Alternative für Sie: den Champions League Live Ticker der Augsburger Allgemeinen . Damit verpassen Sie keine Karte, keinen Freistoß, keine Auswechselung und werden selbstverständlich über jedes Tor informiert. Zusätzlich gibt es Hintergrundinformationen zu den Spielen, beispielsweise rund um die Aufstellung der Mannschaften.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz zwischen FC Kopenhagen und FC Bayern

Laut fußballdaten.de sind die beiden Vereine bisher zwei Mal aufeinandergetroffen. Beide Male war die Begegnung Teil der 2. Runde der Europa League Saison 1991/92. Genau genommen wurde das Hinspiel am 23. Oktober 1991 ausgetragen und endete 6:2 für den FC Kopenhagen - ein eher überraschendes Ergebnis aus heutiger Sicht, zumal es zur Halbzeit noch 1:1 stand. Das Rückspiel konnten dann aber die Bayern für sich entscheiden: Am 6. November 1991 besiegten sie die Mannschaft aus Kopenhagen 1:0. Somit ist die Bilanz zwischen den Vereinen bislang ausgeglichen, die letzte Begegnung aber auch schon eine Weile her.