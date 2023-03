Ferien im Saarland 2023 und 2024: Alle Termine

Wann sind Ferien im Saarland im Schuljahr 2022 / 2023 und im Schuljahr 2023 / 2024? Hier finden Sie alle Termine für Herbstferien, Weihnachtsferien, Fastnachtsferien, Osterferien, Pfingstferien und Sommerferien.

23.03.2023 | Stand: 10:53 Uhr

Im Saarland gibt es sechs große Ferien-Termine: Die Schülerinnen und Schüler haben in dem Bundesland im Herbst, zu Weihnachten, zu Fasching, zu Ostern, zu Pfingsten und im Sommer schulfrei. Die Schulen können außerdem bewegliche Ferientage festlegen.

Wann sind die Schulferien im Saarland? Hier finden Sie die Termine für das Schuljahr 2022 / 2023 und für das Schuljahr 2023/ 2024, wie sie vom Ministerium für Bildung und Kultur im Saarland genannt werden. Am Ende des Artikels erfahren Sie außerdem, warum die Sommerferien bei der Planung eine besondere Rolle einnehmen.

Welche Ferien gibt es im Saarland?

Weiter unten folgen die Ferien-Termine. Vorher zeigen wir noch einmal in der Übersicht, welche Schulferien es im Saarlandüberhaupt gibt.

Herbstferien

Weihnachtsferien

Fastnachtsferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Dazu kommen bewegliche Ferientage, deren Anzahl von Schuljahr zu Schuljahr variieren kann. Die Termine werden von den Schulen jeweils selbst festgelegt und können damit zum Beispiel auf regionale Veranstaltungen oder Besonderheiten abgestimmt werden. Außerdem gibt es noch gesetzliche Feiertage im Saarland.

Wann sind die nächsten Ferien im Saarland 2023?

Nächste Ferien im Saarland sind die Osterferien 2023 vom 3. bis zum 12. April.

Ferien im Saarland 2022 und 2023

Herbstferien im Saarland 2022: 24.10. bis 4.11.2022

Weihnachtsferien im Saarland 2022 / 2023: 22.12.2022 bis 4.1.2023

Fastnachtsferien im Saarland 2023: 20.2. bis 24.2.2023

Osterferien im Saarland 2023: 3.4. bis 12.4.2023

Pfingstferien im Saarland 2023: 30.5. bis 2.6.2023

Sommerferien im Saarland 2023: 24.7. bis 1.9.2023

Im Schuljahr 2022 / 2023 gibt es zusätzlich noch einen beweglichen Ferientag, den die Schulen selbst festlegen können.

Ferien im Saarland 2023 und 2024

Herbstferien im Saarland 2023: 23.10. bis 3.11.2023

Weihnachtsferien im Saarland 2023 / 2024: 21.12.2023 bis 2.1.2024

Fastnachtsferien im Saarland 2024: 12.2. bis 16.3.2024

Osterferien im Saarland 2024: 25.3. bis 5.4.2024

Pfingstferien im Saarland 2024: 21.5. bis 24.5.2024

Sommerferien im Saarland 2024: 15.7. bis 23.8.2024

Im Schuljahr 2023 / 2024 können die Schulen im Saarland außerdem noch zwei bewegliche Ferientage vergeben.

Schulferien im Saarland: Termine der Sommerferien im Kalender

Die Sommerferien im Saarland dauern so wie in jedem anderen Bundesland sechs Wochen. Diese Ferien nehmen eine Sonderrolle ein, da sie von der Kultusministerkonferenz für die Bundesländer geplant werden. Das soll sicherstellen, dass die Sommerferien nicht überall in Deutschland gleichzeitig beginnen und enden.

Bei den Herbstferien, den Weihnachtsferien, den Fastnachtsferien, den Osterferien und den Pfingstferien ist das Saarland unabhängiger in der Planung. Aber auch hier gibt es einen festen Rahmen. Zum einen werden die Ferien-Termine grob durch Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten vorgegeben. Zum anderen haben sich die Bundesländer darauf geeinigt, dass sich die Ferien in Deutschland insgesamt über 75 Werktage erstrecken sollen. Die Samstage in den Ferienwochen werden dabei mitgezählt. (sge)

