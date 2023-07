ZDF-Fernsehgarten ist bald weniger zu sehen: Das ist der Grund

Das ZDF hat sein Programm geändert: Der Fernsehgarten soll an zwei August-Terminen nicht live gesendet werden. Aber warum?

10.07.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Der Fernsehgarten, den seit mehr als zwanzig Jahren die Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel präsentiert, ist mittlerweile ein Klassiker im ZDF. Das zeigt sich an den Einschaltquoten der Schlagershow, die von Frühjahr bis Herbst immer sonntags zur Mittagszeit läuft: Mehr als eine Millionen Menschen schalten regelmäßig ein. Die unterschiedlichen Sendungen in der Saison - immer unter einem besonderen Motto - strahlt das ZDF im Normalfall jede Woche aus. Doch im August müssen Fans mit nur der Häfte an Sendungen auskommen: An zwei August-Sonntagen begrüßt Kiewel ihre Fans nicht zu neuen Ausgaben der Schlagershow.

ZDF-Fernsehgarten: An welchen Tagen gibt es keine Live-Sendung?

ZDF-Sprecherin Elisa Schultz erklärte nun, dass am 6. und 20. August 2023 "keine Live-Shows des 'ZDF-Fernsehgarten' geplant" seien. An den beiden übrigen Sonntagen, am 13. und 27. August, gehen Moderatorin Kiewel und ihre Gäste wie gewohnt live vom Mainzer Lerchenberg auf Sendung - am 13. mit der beliebten Motto-Show "Schlagerfestival".

ZDF-Fernsehgarten: Warum fällt die Live-Show im August zweimal aus?

Grund für die Programmänderung ist die Live-Übertragung der FIFA Frauen WM 2023 in ARD und ZDF, erklärte die Sprecherin weiter. Kiwi und ihre Gäste machen also Platz für die 9. Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Da diese in Neuseeland und Australien ausgetragen wird, fallen die Anstoßzeiten der WM-Spiele aufgrund der Zeitverschiebung in die Nacht und den Vormittag, bis in den Mittag - und kollidieren dadurch mit der Sendezeit des ZDF-Fernsehgartens.

Am 6. August ist das ZDF-Programm noch nicht sicher: Kommen die Fußballerinnen der Nationalmannschaft erfolgreich in die WM-Endrunde, wird ihr Spiel an diesem Tag im ZDFübertragen. Doch was, wenn nicht? Dann besteht zumindest die Chance, dass Schlagerfans doch noch einen Fernsehgarten zu sehen bekommen - wenn auch nicht live.

Elisa Schultz vom ZDF erklärte: "In der Finalrunde ab Anfang August ergeben sich die ZDF-WM-Sendetage erst kurzfristig, deshalb ist am 6. August vorerst ein 'Best of' des Fernsehgarten eingeplant." Vielleicht gibt es also zumindest ein paar Highlights vom Lerchenberg zu sehen.

Zwei Wochen später, am Sonntag nach dem "Schlagerfestival", scheint es dagegen garantiert keinen Fernsehgarten zu geben: "Am 20. August zeigt das ZDF das Finale der FIFA WM", so Schultz.