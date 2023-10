Eine Corona-Infektion geht oftmals mit Fieber einher. Wie lange hält die erhöhte Körpertemperatur an?

Aus der Corona-Pandemie ist längst eine Endemie geworden. Die einschneidenden Maßnahmen sind damit Vergangenheit. Aber längst nicht aus allen Köpfen verschwunden.

Auch das Virus selbst hat sich nicht einfach in Luft aufgelöst, aktuell geht unter anderem die Variante Pirola um. Die Zahl der Corona-Fälle steigt mit den kälteren Jahreszeiten auch in Deutschland wieder an.

Betroffene können schwer mit der Covid-Infektion zu kämpfen haben. Denn die Begleiterscheinungen der Erkrankung sind bekanntlich vielfältig. In diesem Text geht es um Fieber als Folge einer Corona-Infektion.

Fieber: Wie genau ist es definiert?

Die Stiftung Gesundheitswissen erklärt, dass bei einer Körpertemperatur von mehr als 38 Grad Celsius von Fieber gesprochen wird. Ein Wert zwischen 39 und 41 Grad Celsius werde als hohes Fieber angesehen, alles darüber als extrem hohes Fieber. Diese Angaben beziehen sich auf die rektale Messung.

Weiter wird erwähnt, dass Fieber ein Symptom ist, das "bei einer ganzen Reihe unterschiedlicher Krankheiten auftreten" kann. Am häufigsten seien ansteckende Krankheiten, wie Erkältungen, die Ursache.

Fieber bei Corona: Wie lange kann es andauern?

Laut einer Studie aus dem Frühjahr 2020 – also zu Beginn der Pandemie –, die sich auf Daten von Corona-Patienten im Shanghai Public Health Clinical Center stützt, beträgt der Median für Fieber bei Corona zehn Tage. Bei Patienten, die intensiver Pflege bedurften, betrug der Wert 31 Tage, bei den anderen neun Tage.

Von den untersuchten Personen, die an Corona litten, hatten 87,1 Prozent auch Fieber – das ist der mit weitem Abstand höchste Wert aller Symptome (vor Husten mit 36,5 Prozent). Bei 86,4 Prozent der von Fieber betroffenen Patienten sank die Körpertemperatur aber ohne die Einnahme von Medikamenten wieder von allein.

Zu beachten gilt bei diesen Angaben jedoch, dass sich das Coronavirus immer weiterentwickelt und mit jeder neuen Variante auch andere Symptome in den Mittelpunkt rücken können. So zitierte The Times of India im Januar 2022 den Medizinforscher Dr. Shashank Joshi , Mitglied der Covid-19-Task-Force des indischen Bundesstaates Maharashtra , demzufolge die damalige Welle mit deutlich kürzeren Fieberschüben einhergehe, die teilweise nur 72 Stunden aniehlten.

Dazu passen auch Angaben der kanadischen Regierung, derzufolge akute Symptome bei der Delta-Variante im Mittel neun Tage anhalten würden, bei der Omikron-Variante jedoch nur etwa sieben Tage. Eine Rolle spielt demnach auch der Schutz durch Impfungen. So hätten sich die Symptome bei Personen, die dreimal geimpft waren, im Falle von Delta im Mittel acht Tage gezeigt, im Falle von Omikron vier Tage.

Fieber bei Corona: Was sagen deutsche Institutionen?

Es gibt also zu viele Variablen, um eine eindeutige Antwort darauf zu geben, wie lange Corona-Patienten an Fieber leiden. Grundsätzlich dauert ein milder Corona-Verlauf laut Stiftung Gesundheitswissen rund zwei Wochen. Bestimmte Beschwerden könnten aber auch bis zu vier Wochen anhalten.

Das Robert Koch-Institut betont, dass im Zusammenhang mit Corona fieberhafte Verläufe häufiger sind als Erkältungen. In den meisten Fällen würden sich Infizierte innerhalb von ein bis zwei Wochen nach milden bis mittelschweren Symptomen erholen.