Formel 1: Katar-GP 2023 in Doha - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Alle Infos zum Großen Preis von Katar sind hier im Artikel zusammengetragen - vom Zeitplan der Termine bis hin zur Formel 1-Rennstrecke.

21.03.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Mit der Fußball-WM 2022 hatte Katar bereits ein sportliches Großevent. Doch das reicht den Kataris nicht: Sie werben weiter fleißig um Sport-Großveranstaltungen. Nachdem bereits 2021 der Australien-GP coronabedingt nach Katar verlegt wurde, ist es den Verantwortlichen nun gelungen, den Katar-GP ab 2023 für zehn Jahre fest im Formel-1-Rennkalender zu verankern.

Mit der Vergabe der Fußball-WM in das umstrittene Katar ging von deutscher Seite auch viel Kritik einher. In der Formel 1 sah das bislang anders aus. 2021 war die deutsche Formel 1-Ikone Sebastian Vettel noch aktiv und nahm am Rennen teil. Seine Stimme hätte medial wohl auch Gehör gefunden, doch Vettel vermied Kritik am Großen Preis von Katar. Wer sich jetzt noch an der Inklusion Katars in die Formel 1 stört, kann daran schon nichts mehr ändern. Denn bis mindestens 2033 ist der Katar-GP fester Bestandteil der Formel 1.

Zeitplan beim Großen Preis von Katar 2023: Termine und Uhrzeiten der Formel 1 in Doha

Auch beim nun neuen Großen Preis von Katar ist der Ablauf ähnlich wie bei allen anderen Rennen der Formel 1. Die Fahrer lernen die Strecke in einer Trainingsrunde am ersten Tag kennen. Doch dann folgt am selben Tag bereits das Qualifying. Das zweite Training, das für gewöhnlich nur wenige Stunden nach dem ersten stattfindet, ist auf den zweiten Tag verschoben. Am Abend dieses Tages findet dann auch ein Sprint-Rennen statt, bei dem es sich um eine verkürzte Version des Hauptrennens handelt. Das ist in der Formel 1 bislang eher ungewöhnlich, in der Formel 2 hingegen schon seit einiger Zeit ganz normal. Am letzten Tag wird dann wie gehabt das eigentliche Rennen gefahren. Dieses findet aufgrund der hohen Temperaturen in der Wüste erst zu einer für die Formel 1 ungewöhnlich späten Uhrzeit, um 20.00 Uhr Ortszeit, statt. Allerdings gibt es zwischen Katar und Deutschland eine kleine Zeitverschiebung, weshalb das Rennen bei uns schon um 19.00 Uhr beginnt.

Das sind die Termine beim Katar-GP im Überblick:

1. Training: 6. Oktober, 15.30 -16.30 Uhr

Qualifying: 6. Oktober, 19.00 - 20.00 Uhr

2. Training: 7. Oktober, 15.30 - 16.30 Uhr

Sprint: 7. Oktober, 19.30 - 20.30 Uhr

Rennen: 8. Oktober, 19.00 Uhr

Formel 1 in Katar: Alle Infos zur Strecke in Doha

Mitten in der Wüste liegt sie, die Rennstrecke, auf der der Katar-GP ausgetragen wird. Der "Losail International Circuit" ist allerdings schon seit 2004 in Betrieb und nicht extra für die Formel 1 gebaut worden, wie man das bei den Fußballstadien für die WM getan hatte. Allerdings war wohl eine Weile lang eine neue Strecke für das Formel 1-Rennen geplant, die Idee, falls es sie gab, wurde aber augenscheinlich verworfen. Auf der Rennstrecke, auf der normalerweise die Motorrad WM ausgetragen wird, fahren ab jetzt also auch die Formel 1-Fahrer.

Aufgrund der extremen Temperaturen in der Wüste werden die Rennen auf dem "Losail International Circuit" normalerweise sehr spät gefahren. Auch eine nächtliche Befahrung der Strecke ist möglich, denn sie kann vollständig künstlich beleuchtet werden. Bei nassen Streckenbedingungen reflektiert die Fahrbahn das Kunstlicht allerdings, weshalb schon ein Rennen der MotoGP wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden musste.

Einige technische Daten zur Rennstrecke in Katar:

Länge : 5.38 Kilometer

: 5.38 Kilometer Eröffnung: 2021

2021 Runden: 57

57 Rundenrekord: 1:23.196min., Max Verstappen (2021)

