Gamescom 2023: Tickets, Öffnungszeiten und Aussteller-Liste

Die Gamescom 2023 findet vom 23. bis zum 27. August in Köln statt. Wir haben Infos zu Tickets und Öffnungszeiten sowie eine Liste der Aussteller für Sie.

Die jährlich stattfindende Gamescom in Köln ist die größte Computer- und Videospielmesse weltweit – zumindest was die Anzahl der Besucher und die Ausstellungsfläche angeht. Damit gehört sie natürlich auch zu den wichtigsten Veranstaltungen im Gaming-Bereich. Jedes Jahr präsentieren zahllose Entwicklerstudios ihre neuesten Projekte und lassen Besucher vor Ort exklusiv unveröffentlichte Spiele testen. Nach der doppelten Corona-Zwangspause konnte das Event 2022 wieder 265.000 Besucher nach Köln locken.

Welche Aussteller sind auf der Gamescom 2023 dabei? Wie sehen die Öffnungszeiten aus und gibt es noch Tickets für das Gaming-Event? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Gamescom haben wir hier für Sie.

Aussteller auf der Gamescom 2023: Welche Entwickler sind dabei?

Vier Jahre lang war der japanische Videospiel- und Konsolenhersteller Nintendo nicht auf der Gamescom. 2023 ist das Milliarden-Unternehmen wieder in Köln vertreten, hält sich aber mit Neuankündigungen und Infos zu Projekten wie "Super Mario Bros. Wonder" oder "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" zurück. Diese Studios haben Messestände auf der Gamescom 2023 - die Aussteller-Liste im Überblick:

Aerosoft

Amazon Games

Astragon Entertainment / Team17

BandaiNamco Entertainment

Bethesda Softworks

Blizzard Entertainment

CI Games

Devolver Digital

Focus Entertainment

Frontier Developments

Game Science

Giants Software

Grinding Gear Games

HoYoverse

Konami Digital Entertainment

LEGO

Level Infinite / Tencent

Microsoft / Xbox

NetEaseGames

Niantic

Nintendo

Pearl Abyss

Plaion

Raw Fury

SEGA

Soedesco

Toplitz Productions

Ubisoft

Warner Bros.

Welche Spiele auf der Gamescom 2023 vorgestellt oder auch spielbar sein werden, können Sie auf der offiziellen Website des Veranstalters nachlesen. Wer selbst Hand anlegen möchte, kann unter anderem "Assassin's Creed: Codename Jade" (Ubisoft), "Path of Exile 2" (Grinding Gear Games), "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" (CD Projekt RED - Stand von Microsoft), "Armored Core 6: Fires of Rubicon" (BandaiNamco) oder auch "Stalker 2" (GSC Game World - Stand von Microsoft) auf der Gamescom spielen.

Öffnungszeiten der Gamescom 2023: Wann hat die Messe geöffnet?

Die Spiele-Messe findet von Donnerstag, 24. August, bis Sonntag, 27. August 2023, statt. Am 23. ist das Messegelände nur für Medienvertreter und Handelsbesucher geöffnet. Donnerstag und Freitag öffnet die Gamescom 2023 jeweils um 10 Uhr ihre Pforten, am Samstag und Sonntag können Sie bereits ab 9 Uhr auf die Spiele-Messe. An allen Tagen schließt die Messe um 20 Uhr.

Gamescom 2023: Tickets und Preise

Für drei der vier Veranstaltungstage stehen derzeit (Stand 22.8.23) noch Tickets zur Verfügung. Ausverkauft ist bisher nur der Samstag. Ein reguläres Tagesticket ist ab 27 Euro zu haben, eine ermäßigte Variante (unter anderem für Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte) kostet 19,50 Euro. Zudem gibt es ein vergünstigtes Abend-Ticket, das ab 16 Uhr Zutritt zum Gelände gewährt. Alle Tickets und Preise im Überblick: