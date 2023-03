Gehalt als Key Account Manager: Wie viel verdient man?

Für die wichtigsten und kaufkräftigsten Kunden eines Unternehmens dienen Key Account Manager als persönliche Kundenberater und Kundenberaterinnen. Sie vertreten die Interessen der Kunden und Kundinnen beim Unternehmen.

Key Account Manager betreuen in Unternehmen wichtige Schlüsselkunden. Sie setzen sich als persönliche Kundenberater für deren Interessen bei ihrem Unternehmen ein und übernehmen dadurch eine wichtige Rolle in der Kundenkommunikation. Dadurch soll der Umsatz des Unternehmens durch hohe Kundenorientierung gesteigert werden. In fast allen deutschen Unternehmen gibt es solche Stellen und entsprechend der Wichtigkeit ihrer Rolle werden Key Account Manager auch gut bezahlt. Doch welche Faktoren beeinflussen die Höhe des Gehalts? Diese und weitere Fragen werden in diesem Artikel behandelt.

Gehalt als Key Account Manager

Im Schnitt verdienten Key Account Manager laut Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2021 ein Gehalt in Höhe von etwa 5191 Euro brutto monatlich. Dabei können verschiedene Faktoren Einfluss nehmen auf die Höhe des Gehalts. Beispielsweise ist der Grad der Ausbildung später entscheidend dafür, wie viel Gehalt man als Key Account Manager verdient. Auch je nach Betriebsgröße können die Gehälter unterschiedlich ausfallen und die Berufserfahrung wirkt sich positiv auf das Gehalt aus.

Ausbildungsgehalt als Key Account Manager

Um als Key Account Manager in einem Unternehmen zu arbeiten, wird meist ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oder ein anderes ökonomisches Studium vorausgesetzt. Während des Studiums wird kein Ausbildungsgehalt gezahlt, außer es handelt sich um ein duales Studium.

Auch eine kaufmännische Ausbildung kann ein erster Schritt auf dem Weg zum Key Account Manager sein. Hier unterscheidet sich das Ausbildungsgehalt immer anhand verschiedener Faktoren: Betriebsgröße, Bundesland und Tarifbindung.

Ist ein Ausbildungsbetrieb nicht tariflich gebunden, dient die branchenübliche Vergütung, die jährlich vom Bundesinstitut für Berufsbildung ermittelt wird, als Orientierungshilfe. Mindestens 80 Prozent dieser branchenüblichen Vergütung müssen Betriebe ohne Tarifbindung bezahlen.

Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau Gehalt pro Monat Ausbildungsjahr 1024 Euro Ausbildungsjahr 1095 Euro Ausbildungsjahr 1174 Euro

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2022

Gehalt als Key Account Manager in den Bundesländern

Als Key Account Manager verdient man überdurchschnittlich gut in Deutschland. Trotzdem gibt es regionale Unterschiede beim durchschnittlichen Gehalt. Je nachdem in welchem Bundesland das Unternehmen liegt, verdienen Key Account Manager mehr oder weniger.

Bundesland Gehalt pro Monat Hessen 5845 Euro Baden-Württemberg 5627 Euro Nordrhein-Westfalen 5570 Euro Bayern 5542 Euro Bremen 5301 Euro Niedersachsen 5095 Euro Rheinland-Pfalz 5019 Euro Saarland 5013 Euro Hamburg 4983 Euro Schleswig-Holstein 4659 Euro Berlin 4245 Euro Sachsen 4073 Euro Brandenburg 3528 Euro Sachsen-Anhalt 3421 Euro Thüringen 3264 Euro Mecklenburg-Vorpommern 3079 Euro

Quelle: Entgeltatlas 2021

