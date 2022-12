Gehalt als Lokführer oder Lokführerin: Wie viel verdient man?

Immer wieder streiten Lokführerinnen und Lokführer mit der Deutschen Bahn über ihr Gehalt. Wie viel Geld verdient man in dem Beruf und wo verdient man am meisten?

08.12.2022 | Stand: 09:03 Uhr

Der größte Arbeitgeber für Lokführerinnen und Lokführer ist die Deutsche Bahn. Von rund 35.000 Beschäftigten sind etwa 18.000 bei dem Unternehmen tätig. Immer wieder kommt es daher zwischen der Deutschen Bahn und den beiden Gewerkschaften Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu Tarifstreits bezüglich des Gehalts von Lokführerinnen und Lokführern. Doch wie viel verdient eine Lokführerin in Deutschland? Ist das Gehalt bei einem Arbeitgeber wie der Deutschen Bahn höher als bei privaten Verkehrsbetrieben?

Wie viel Gehalt verdienen Lokführerinnen und Lokführer während ihrer Ausbildung?

Wenn der ausbildende Betrieb an geltende Tarifverträge gebunden ist, können Auszubildende im ersten Lehrjahr mit etwa 900 Euro Bruttogehalt monatlich rechnen. Im zweiten Lehrjahr steigt das Ausbildungsgehalt auf etwa 970 Euro brutto an und im dritten Jahr auf 1050 Euro monatlich.

Lehrjahr Gehalt Lehrjahr 900 Euro Lehrjahr 970 Euro Lehrjahr 1050 Euro

Wie viel Einstiegsgehalt verdienen Lokführerinnen und Lokführer?

Das Einstiegsgehalt liegt laut Tarifvertrag j e nach Entgeltgruppe zwischen etwa 2100 und 2800 Euro. Hinzu kommen noch weitere Leistungen, wie Urlaubsgeld und jährliche Zuwendungen. Wenn, wie häufig bei kleineren Verkehrsgesellschaften, keine Tarifbindung besteht, kann das Gehalt deutlich kleiner ausfallen.

Wie viel Gehalt verdienen Lokführerinnen und Lokführer bei der Deutschen Bahn?

Bei der Deutschen Bahn verdienen Lokführerinnen und Lokführer im Schnitt ein Gehalt zwischen 3.667 und 4.375 Euro brutto im Monat. Die Höhe des monatlichen Lohns unterscheidet sich hier, wie in vielen anderen Branchen, je nach Berufserfahrung und Spezialisierungen. Auch kann die Mitgliedschaft in einer der beiden größten Bahngewerkschaften einen positiven Effekt auf die Höhe des Gehalts und auf die jährlichen Zuwendungen haben.

Wie viel Gehalt verdienen Lokführerinnen und Lokführer, die als Quereinsteiger bei der Deutschen Bahn arbeiten?

Der Personalmangel macht auch bei der Deutschen Bahn nicht halt, weshalb das Unternehmen viele sogenannte Quereinsteiger anwirbt. In einem etwa zehnmonatigen Kurs können Menschen, die bereits einem anderen Beruf nachgehen, zur Lokführerin oder zum Lokführer umschulen. Als Quereinsteiger bei der Deutschen Bahn starten die neuen Lokführerinnen und Lokführer mit einem durchschnittlichen Ausbildungsgehalt von etwa 30.000 Euro brutto.

Nach der Ausbildung steigt das jährliche Gehalt auf etwa 38.000 Euro brutto an. Je nach Berufserfahrung und mithilfe jährlicher Zulagen, wie etwa Weihnachts- und Urlaubsgeld kann dieses auf bis zu 50.000 Euro im Jahr ansteigen.

Wie viel Gehalt verdienen Lokführerinnen und Lokführer bei Konkurrenzbetrieben zur Deutschen Bahn?

Bei kleineren Verkehrsbetrieben, die in Konkurrenz zur Deutschen Bahn stehen, verdienen Lokführerinnen und Lokführer laut GDL etwa 30 Prozent weniger Gehalt. Ausgehend vom Grundgehalt der Deutschen Bahn würde das ein Einkommen von etwa 1900 Euro brutto monatlich bedeuten.

Wie viel Gehalt verdienen Lokführerinnen und Lokführer in den einzelnen Bundesländern?

Die Gehälter von Lokführerinnen und Lokführern unterscheiden sich nicht nur anhand der Berufserfahrung oder der Größe des Unternehmens, sondern auch anhand der Bundesländer, in denen die Arbeit stattfindet. So verdienen Lokführerinnen laut gehalt.de in Baden-Württemberg mit etwa 3500 Euro brutto im Monat am besten, während Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 2500 Euro Bruttogehalt monatlich das Schlusslicht bildet.

Bundesland Durchschnittliches Bruttomonatsgehalt Baden-Württemberg 3544 Euro Hessen 3544 Euro Hamburg 3476 Euro Bayern 3441 Euro Nordrhein-Westfalen 3322 Euro Rheinland-Pfalz 3223 Euro Bremen 3161 Euro Saarland 3134 Euro Berlin 3104 Euro Niedersachsen 3021 Euro Schleswig-Holstein 2902 Euro Thüringen 2678 Euro Sachsen 2651 Euro Brandenburg 2621 Euro Sachsen-Anhalt 2608 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2524 Euro

Wie viel Gehalt verdienen Lokführerinnen und Lokführer laut Tarifvertrag?

In der Entgelttabelle der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG https://www.evg-online.org/tarifpolitik/tarifvertraege-aktuell/ab-2017/tarifvertraege-db-konzern-ab-2017/ ist festgelegt, wie viel Gehalt Lokführerinnen und Lokführer, die Mitglieder der Gewerkschaft sind, je nach Entgeltgruppe und Berufsjahren verdienen. Lokführer und Lokführerinnen gehören zur Funktionsgruppe 4 und können je nach Entgeltgruppe und Berufserfahrung zwischen 2835 und 4555 Euro brutto monatlich verdienen. Urlaubsgeld und jährliche Zuwendung sind hier bereits mit eingerechnet.

Daraus ergibt sich, dass Lokführerinnen und Lokführer, die der höchsten Entgeltgruppe zugeteilt und weniger als fünf Jahre im Beruf sind, ein Jahresgehalt von etwa 46.000 Euro brutto beziehen können. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer derselben Entgeltgruppe erhalten nach mehr als 30 Jahren im Beruf ein Jahresgehalt von etwa 54.650 Euro brutto.





